Мониторинг транспорта

В настоящее время многие руководители компаний в Краснодаре, имеющих в своем распоряжении транспортные средства, но не имеющие систем управления транспортными средствами, сталкиваются с немалыми проблемами, которые, в основном, являются результатом небрежного, халатного и мошеннического отношения рабочего персонала к собственности. В результате компания страдает огромными потерями из-за увеличения расходов на топливо, частых и неоправданных ремонтов машин и нечестности сотрудников. По причине небрежности и нечестности работников более чем одна организация потеряла прибыльных клиентов, прекрасную репутацию, и соответственно, финансовые доходы, и не стоит говорить о нервах начальства.

Безусловно, можно менять сотрудников, набирать больше квалифицированных специалистов, но это не гарантирует, что через некоторое время, не имея требуемого и современного контроля, новый рабочий персонал также не будут злоупотреблять предоставленными им возможностями.

Мониторинг транспорта в Краснодаре и, соответственно, сотрудников, с применением современных технологии, в несколько раз увеличит дисциплину водителей. В свою очередь это устранит вышеуказанные проблемы, повысит эффективность работы организации и повысит рентабельность. Руководство может оставаться спокойными, понимая, что оборудование или груз сейчас транспортируется по правильному маршруту, в целости и сохранности.

В зависимости от стандартов, на которых функционирует мобильный навигационный модуль, может быть установлен GPS-мониторинг транспорта в Краснодаре. Он был разработан в США.

Мониторинг транспорта GPS является оптимальным методом контроля автомобилей, грузов и сотрудников в Краснодаре. Благодаря системе мониторинга GPS, сотрудники компании никогда не будут злоупотреблять и использовать авто для личных целей. Они становятся дисциплинированными, ввиду следующих причин: