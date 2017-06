Библиотеки программного обеспечения

В Интернете много замечательных библиотек программного обеспечения. Вы можете обратиться на перечисленные ниже сайты, но помните, что существуют и другие.

TUCOWS Название сайта TUCOWS первоначально служило сокращением для "The Ultimate Collection of Winsock Software" - "Самая полная коллекция Winsock-программ" (т. е. программного обеспечения для работы с Интернетом на компьютерах под управлением Windows), но сегодня здесь представлено программное обеспечение и для Macintosh, OS2, и даже для PDA (Personal Digital Assistants - персональных цифровых секретарей), таких, как PalmPilot и Visor.

Stroud's Consummate Winsock Applications Page (Windows) Еще один превосходный архив программ для Windows.

win10free.ru (Windows) Также хороший архив для пользователей Windows. По утверждению win10free, их сайт является "самым оптимальным на Земле архивом программного обеспечения для Windows".

TopSoft (Windows, Macintosh, UNIX) На этом относительно небольшом сайте имеется неплохое собрание полезных программ, каждая из которых сопровождается подробным описанием (на многих других сайтах вы найдете лишь краткие описания программ, либо не найдете никаких).

ZDNet Downloads Этот сайт содержит большое число программ для Windows (более 10 тысяч файлов). Он хорошо организован и располагает детальными описаниями программ.

ZDNetMacDownload. com На этом сайте вы найдете большой архив программ для Macintosh.

Nonags (Windows) Сайт посвящен программному обеспечению, которое "не было украдено, не имеет временных ограничений и отключенных функций, а также любых других уловок.

Большинство программ относится к категории бесплатных, некоторые - к категории условно-бесплатных. . . "

Shareware. com Этот сайт содержит огромную коллекцию программного обеспечения для всех основных операционных систем. У вас есть возможность производить поиск по ключевым словам. Здесь можно отыскать множество интересных вещей. По утверждению владельцев Shareware. com, на сайте содержится более 250 тысяч файлов.

Jumbo Еще один отличный сайт, Jumbo, содержит тысячи программ (на самом сайте говорится о 300 тысячах файлов) для различных операционных систем. Здесь также имеются "стартовые пакеты", наборы программ для декомпрессии файлов и проверки их на вирусы.

Keyscreen (Windows) Этот необычный сайт содержит не слишком много программ - около 470 бесплатных и условно-бесплатных приложений - однако на нем имеются более 2100 экранных снимков, которые позволят вам оценить внешний вид программ до их загрузки на свою машину.

Info-Mac HyperArchive (Macintosh) Это довольно большая коллекция программного обеспечения для Macintosh, однако с ней не так уж просто работать.