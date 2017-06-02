Готовимся к рождению ребенка

Перед рождением ребенка родители закупают столько новых вещей и принадлежностей, что порой забывают о ценах. Как избежать вещизма?

Продуманный шаг

Цены, конечно же, растут день ото дня, но, тем не менее, приобрести для нового члена семьи удобную и практичную коляску, очень важно. Однако перед покупкой стоит обратить внимание на такие моменты:

Модель. Выбор определенного вида коляски зависит от вашего образа жизни. При частых походах или же при наличии еще одного чада, вам понадобится коляска, которая быстро складывается и имеет дополнительные аксессуары.

Колеса. Насколько прочный материал колес, столько и прослужит вам выбранная коляска. Резина должна быть плотной, а не рассыпаться при каждом походе в парк.

Сиденье или же люлька. Подобрать стоит плотную основу. Позвоночник младенца не должен проваливаться куда-то. Поэтому, смотрите внимательно, насколько качественно выполнена эта часть коляски.

Размер. Дверные проемы и лифт должны вмещать вашу коляску. Если заранее не измерить их могут возникнуть сложности. А так, как мамы чаще гуляют с детками, самостоятельно спустить коляску с какого-то этажа будет проблематично.

Тормоза. У коляски есть функция торможения. Она предусмотрена на крайние случаи. Амортизаторы должны плавно передвигать коляску. Резкие движения нарушат сон малыша или чего хуже перевернут коляску.

Дополнительные детали. Для современных колясок предусмотрены различные аксессуары. Это может быть дождевик, сумка, светоотражатели, ремни безопасности, корзина для продуктов, муфта для рук родителя.

Вот эти, казалось бы, обычные нюансы, но без них подобрать для ребенка удобное транспортное средство будет сложнее. Что же касается стоимости, то она зависит от производителя, дополнительных функций и предметов для коляски. Цены на детские коляскиразные и каждая семья может позволить себе купить ту модель, которая подходит под их обстоятельства.

Качество материала тоже играет особую роль. Ребенку находиться в коляске придется некоторое время, поэтому предусмотрите наперед все возможные ситуации. К примеру, дождливая погода или снег. Ребенок не должен чувствовать холод и порывы ветра. Материал с водоотталкивающим эффектом позволит без проблем передвигаться при необходимости.