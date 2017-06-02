Советы по организации мероприятий, что нужно учесть при выборе исполнителей

Для организации праздника или любого другого мероприятия мало собрать гостей и позаботиться об угощении. Многочасовое застолье - это откровенно скучно. Да и скоротать время за беседой можно не всегда, иногда гости мало друг друга знают и поэтому найти общую тему для них является проблемой. Поэтому нужно предусмотреть развлекательную программу, которая будет соответствовать формату торжества и быть интересной для гостей.

С чего начать

Организация мероприятий начинается с тщательного планирования бюджета. На все выделяется конкретная сумма, и именно из нее нужно будет исходить. Соответственно, придется руководствоваться не своими желаниями, желать то можно многого, а исключительно финансовыми возможностями. После того как станет примерно известно, во сколько обойдется банкет, транспортные услуги и другие сопутствующие расходы, можно будет рассчитать, какая сумма будет выделена на уплату услуг артистов.

Если бюджет на развлекательную программу значительный, можно пригласить профессионального ведущего, звезд эстрады или известные танцевальные коллективы. Главное - сделать это заранее. У певцов и актеров имеется свой график, и вряд ли кто-то будет отказываться от уже запланированного концерта. Поэтому созваниваться с агентствами или менеджером стоит как минимум за месяц, а то и раньше.

Если бюджет небольшой, не стоит расстраиваться. Имеется много молодых коллективов, которые только начинают набирать известность, но отнюдь не обделены талантами. Среди них вполне можно выбрать достойных исполнителей.

Что нужно предусмотреть

При выборе жанра стоит ориентироваться на формат мероприятия, а также возрастную категорию гостей. Молодежь вряд ли оценит старые песни, а старшее поколение вряд ли будет в восторге от рэпа или современного тяжелого металла.

При выборе певцов или артистов стоит обратить внимание на портфолио. Большинство исполнителей предоставляют видеоматериалы, которые в полной мере позволяют оценить их талант, мастерство и умение привлечь внимание зрителей. Также стоит просмотреть и отзывы. Иногда только по ним можно понять, стоит ли заказывать определенный коллектив, или лучше воздержаться и выбрать кого-то другого.

При заказе исполнителей лучше обратиться в агентство. Во-первых, у заказчика будет большой выбор вариантов и возможность подобрать альтернативу в случае непредвиденных ситуаций. Во-вторых, подписание предварительного договора гарантирует исполнение всех обязательств, прописанных в нем.

Можно, конечно, самостоятельно найти коллектив и договориться, но гарантии, что никто ничего не забудет, или приедет вовремя, не будет совершенно.