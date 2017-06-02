Фильтр Гейзер-Ультра Био 431

Ввиду наличия запатентованной технологии электросорбции, фильтры Гейзер-Био полностью удаляют из воды различные вирусы, бактерии. В последнее время он очень актуален в нашей стране и в Европе.

Гейзер-Ультра Био сочетает в себе два качественных картриджа для очистки воды в домашних условиях - Арагон Био и Дисраптор. Сочетание картриджей обеспечит самое высокое качество фильтрации, увеличение срока службы, полное очищение от вредных примесей и великолепный вкус чистой воды.

Корпус фильтра данной модели изготовлен из пищевой пластмассы и выдерживает высокое давление. Купить их можно в магазине dvoda, на сайте http://dvoda.dp.ua/filtry-gejzer/filtr-gejzer-ultra-bio-421.

Фильтр Гейзер-Ультра Био 431 очищает воду в три этапа, в то время как он проходит через три фильтрующих элемента. Сначала очищается картридж Арагон 2 Био. Он выполнен из наноматериала с шаровидной структурой, обеспечивая механическую очистку и квазиумягчение воды. Ввиду наличия особой биоцидной добавки и серебра, он справляется со многими вирусами. После того, как обнаружится, что давление фильтрованной воды резко упало - значит пришло время регенерировать картридж Арагон 2 Био или заменить его. Следующий картридж - Гейзер БС - с ионообменной смолой предотвращает попадание соли, кальция и магния. Он может быть регенерирован. На последнем этапе очистки применяется картридж Дисраптор из нано-алюминиевого волокна от производителей США.

Набор фильтров данной модели содержит все то, что требуется для быстрой и легкой установки. Фильтр помещается неподвижно под кухонную раковину.

Этот фильтр имеет три этапа очистки водопроводной воды.

На первой стадии очистки воды имеется картридж из полипропилена, который не допускает, чтобы все механические примеси размером более 5 микрон, такие как: ржавчина, песок, ил.

Во второй колбе находится патрон Арагон 2 Био, с помощью которого хлор, хлорорганические соединения, высокое содержание солей твердости, тяжелых металлов, марганец не попадают в воду. В картридже имеется биоцидная добавка, из-за которой удаляются все бактерии и вирусы. Также в структуре материала Арагон вводил серебро в неизгладимой форме, благодаря чему останавливается процесс размножения бактерий внутри картриджа. В случаях регенерации картриджа Арагон 2 Био биоцидная добавка потеряет свои дезинфицирующие свойства, поэтому, когда срок службы картриджа закончился, его следует заменить.