Биография Дональда Трампа

О том, что не так давно президентом США был избран Дональд Трамп - известно каждому цивилизованному жителю планеты. Но не всем известно о его карьере, сфере деятельности, отдельно от политики.

Биография Дональда Трампа очень интересна, особенно для тех. кто желает так же построить свой бизнес. Он сам писал её в своих книгах об успехе.

Когда будущему президенту США было тринадцать лет, он столкнулся со сложностями в школьном образовании. Затем его родители отправили в частную школу-интернат «Нью-Йоркская военная академия». Там исследование было успешным: он получил награды, играл в футбольной и бейсбольной команде.

После окончания Академии он решил поступить в киношколу . Однако, позже пришёл к мнению, что недвижимость - более выгодный вид бизнеса. И поэтому поступил в Фордхэмский университет .Однако, он не видел эффективности обучения в этом образовательном учреждении. Поэтому он обратился в Школу бизнеса Wharton из Университета Пенсильвании и поступил туда.

Выпустился из данного университета Трамп со степенью бакалавра наук по экономике и специализацией в области финансов. В год окончания он стал работать в компании своего отца, который вел недвижимость.

Нынешний президент США является владельцем огромного количества объектов, включая небоскребы, отели, игорные дома и многое другое.