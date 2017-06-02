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Небулайзер Омрон
Японское качество небулайзера Омрон проявляется не только в элегантном внешнем виде, но и простоте использования.
Данный ингалятор обеспечивает следующее:
- Простота сборки камеры распылителя и проведения ингаляции, поскольку вовсе необязательно дополнительно устанавливать небольшие силиконовые клапаны для вдыхания и выдоха, которые теряются или изнашиваются с течением времени, и их необходимо снова купить. С небулайзером Омрон эта проблема решена.
- Вдыхание, контролируемое дыханием, то есть препарат регулируется путем ингаляции. Это обеспечивает минимальную потерю лекарств во время и после ингаляции.
- Небольшой остаточный объем препаратов после ингаляции. После пятнадцати минут ингаляции небольшое количество воды остается лишь на стенках камеры.
- Оптимальный поток воздуха для детей и взрослых. Поскольку пользователь может самостоятельно контролировать количество вдыхаемого лекарства.
Вес менее двух килограммов и удобная сумка для транспортировки позволяют пользователям с легкостью взять с собой распылитель в любую поездку: в командировку, в отпуск или даже на пикник. Делать ингаляцию можно спустя два часа после принятия пищи в течение двадцати минут.
Небулайзер Омрон может функционировать при температуре от десяти до сорока градусов и уровне влажности от тридцати до восьмидесяти пяти процентов. Гарантия производителя на устройство составляет три года. В талоне указаны адреса сервисных центров, расположенных в крупных городах страны..
Более того, небулайзер Омрон обладает следующими преимуществами:
- Удобный и простой в использовании, от сборки до очистки.
- Он создается с использованием технологии виртуальных клапанов, которая позволяет избавиться от большого количества мелких деталей и обеспечивает ингаляцию в режиме естественного дыхания.
- Проводит эффективные ингаляции за короткий срок, при практически абсолютном потреблении лекарственного вещества.
- Позволяет применять любые препараты для ингаляции, в том числе и антибиотики и гормоны.
- Функциональный, надежный и мобильный.
- Благодаря наличию взрослой и детской маски, им могут пользоваться все члены семьи.