Небулайзер Омрон

Японское качество небулайзера Омрон проявляется не только в элегантном внешнем виде, но и простоте использования.

Данный ингалятор обеспечивает следующее:

Простота сборки камеры распылителя и проведения ингаляции, поскольку вовсе необязательно дополнительно устанавливать небольшие силиконовые клапаны для вдыхания и выдоха, которые теряются или изнашиваются с течением времени, и их необходимо снова купить. С небулайзером Омрон эта проблема решена.

Вдыхание, контролируемое дыханием, то есть препарат регулируется путем ингаляции. Это обеспечивает минимальную потерю лекарств во время и после ингаляции.

Небольшой остаточный объем препаратов после ингаляции. После пятнадцати минут ингаляции небольшое количество воды остается лишь на стенках камеры.

Оптимальный поток воздуха для детей и взрослых. Поскольку пользователь может самостоятельно контролировать количество вдыхаемого лекарства.

Вес менее двух килограммов и удобная сумка для транспортировки позволяют пользователям с легкостью взять с собой распылитель в любую поездку: в командировку, в отпуск или даже на пикник. Делать ингаляцию можно спустя два часа после принятия пищи в течение двадцати минут.

Небулайзер Омрон может функционировать при температуре от десяти до сорока градусов и уровне влажности от тридцати до восьмидесяти пяти процентов. Гарантия производителя на устройство составляет три года. В талоне указаны адреса сервисных центров, расположенных в крупных городах страны..

Более того, небулайзер Омрон обладает следующими преимуществами: