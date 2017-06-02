Доставка самой вкусной пиццы в Алматы от topperz.kz

Шедевры итальянской кухни - пицца с различными начинками - мясом, сыром, овощами, обрамленная великолепным румяным тестом. Компания "Топперс" в Алматы предлагаетзаказать пиццу, с доставкой до дома или офиса по всему городу в течение часа. Оформить заказ можно на сайте topperz.kz.

Почему именно "Топперс"?

Предлагаемая здесь пицца равномерно запекается -тесто с золотой корочкой и множеством вкусных приправ. Тесто разминается вручную, закатывается тонким слоем, покрывается итальянским соусом и распространяется по всей пицце. После этого блюдо выпекают в специальной духовке, следя за тем, чтобы она выпекалась равномерно со всех сторон. Пицца будет оставаться теплой во время еды.

Профессиональный повар пиццы позволяет исключать те ингредиенты, которые не нравятся потенциальным клиентам, оставляя только самые ценные. Например, кому-то не нравится лук или перец - здесь есть возможность заказать этот шедевр итальянской кухни без этих пряностей. Есть много рецептов для пиццы, которые позволяют удовлетворить самые различные вкусовые предпочтения. Ассортимент блюда здесь настолько широк, что каждый гурман и любитель итальянской кухни, сможет заказать на свой вкус.

Более того, доставка по Алматы в этой компании осуществляется бесплатно. Курьеры приносят горячую пиццу, которая называется, в которой достаточно всего: как тесто, так и начинки. И поэтому все потенциальные клиенты смогут оценить качество продуктов, которые добавляют здесь к пицце.

Помимо того, что доставка здесь бесплатная, она еще и круглосуточная. Поэтому хозяйки могут не думать о приготовлении обеда или ужина в самое неподходящее время для этого. Если деловые люди желают насладиться вкусным обедом, не отвлекаясь от работы, то можно заказать пиццу прямо в офис. После такой чудесной еды наверняка найдется сила, чтобы решить все рабочие задачи. А если ожидается прием гостей, то можно предварительно заказать доставку пиццы на определенное время. И пицца прибудет как раз вовремя.

А доступные цены станут прекрасным бонусом к вкусной и полезной пицце.