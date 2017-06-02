Поздравления с Новым годом

Это главный праздник года, для всех и каждого.. Это долгожданный Новый год! Так важно, так желательно, так особенно. Когда настроение праздника ощущается везде и каждую минуту. И каждый чувствует, что что-то случится, что-то хорошее, прекрасное, сказочное, волшебное. И иногда что-то действительно происходит! Нет, речь вовсе не о том, что кто-то напивается, поднимается - здесь речь о хороших вещах. То, что ждали долго, и наконец, всё получилось.

Но наступил год, наступили новые времена, и все произошло. Главное - верить в это, и по крайней мере немного что-то делать! Итак, новый год по-прежнему особенное, с его аурой тайны, завесой надежды, с прикосновением чего-то, что сбылось или нет, и это не обязательно! И каждый человек в этот особый праздник в необходимом порядке должен быть полностью вооружен. К ему надо тщательно подготовиться. Поздравить своих родных, близких. Например, можно почитать на сайте http://mir-pozdravleniy.ru/Pozdravleniya_s_Novym_Godomпоздравления с Новым годом 2018.

Ну, если хотя бы частично разделять то, что новый год - это не просто смена дат, года или месяца, а нечто большее, что приносит людям новое сознание, новая маленькая эпоха, тогда поздравления с этим новым предстоящим временем должны быть обязательными. Это такие поздравления в новом году, которые можно найти на указанном выше сайте.

А как известно, следующий год - это год собаки - всеми любимых животных. Безусловно, есть немало людей, которых собаки умиляют гораздо меньше, чем коты. Но ведь об их верности и преданности известно даже детям. Поэтому рожденные в год этого животного будут невероятны рады его наступлению. И в то же время, с наступлением 2018 года можно поздравлять даже тех, кто держит дома собак. И вообще - всех.

И если раньше принято было поздравлять либо лично, либо по телефону, открытками, письмами, то сейчас - наиболее актуальные поздравления - посредством смс. Например, можно найти на сайте http://mir-pozdravleniy.ru/Pozdravleniya_s_Novym_Godom/Smeshnye-korotkie-prikolnyeсмешные прикольные короткие смс-поздравления с новым годом 2018 в стихах, которые никого не оставят равнодушными.