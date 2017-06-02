Мини отель Космос в Санкт-Петербу́рге

В Санкт-Петербурге успешно функционирует небольшая гостиница "Космос". Здесь всё предназначено для уютного и комфортного проживания постояльцев.

Бесплатные завтраки, чай, кофе в любое время. Вежливый персонал и совершенно чистые и комфортабельные номера, всегда готовые для прибытия постояльцев.

В дополнение к комфорту номеров данного мини-гостиницы в СПб, здесь предлагают и просторную бесплатную парковку, бесплатный и неограниченный Wi-Fi, полное укомплектование номеров. Для того, чтобы прибывшим удалось прекрасно отдохнуть в стенах этой гостиницы, они могут организовать трансфер из аэропорта или железнодорожного вокзала, вызвать такси, заказать любой номер и в течение нужно для постояльцев времени проживания.

Мини-отель Космос в СПб будет уютным домом на время, которое туристы проведут в Питере, и без сомнения, что многие пожелают вернуться вновь и вновь.

Те, кто желают оставаться здесь по доступным ценам в комфортабельном номере со всеми необходимыми удобствами, могут отправить заявку, используя удобную систему онлайн-бронирования. Данная уютная гостиница в Санкт-Петербурге - прекрасный выбор для тех, кто ищет комфортабельные номера по приемлемой стоимости.