Строительство солнечной электростанции – начнем с панелей

Строительство солнечной электростанции – самые лучшие фотоэлементы

Одним из главных условий для успешного строительства солнечной электростанции является грамотный выбор фотоэлектрических панелей. По сути, это наиболее ответственная часть энергоустановки, да и по стоимости они занимают весьма существенную часть в общем объеме инвестиций. К счастью, выбирать есть из чего – недостатка в предложении на нашем рынке не наблюдается, можно даже говорить о чрезмерно большом ассортименте, в котором разобраться человеку несведущему очень затруднительно. Профессионалы же ориентируются на довольно простую и вполне понятную классификацию, которая принята во всем мире и предполагает разделение солнечных панелей на классы согласно авторитету, которым пользуются их производители. Так в премиум-категорию Tier 1 может попасть продукция всего лишь 2-3% от всего известного числа производителей. Ведь для этого она должна быть разработана с применением самых совершенных технологий, гарантирующих наиболее высокий уровень качества и производительности.

Солнечные батареи класса Tier 1 выпускают на автоматизированных заводах, работающих по полному циклу производства, включая и самостоятельную разработку технологий, для чего необходимо вкладывать немалые средства во всевозможные исследования и постоянное совершенствование материально-технической базы. В результате они обходятся покупателю на 15-20% дороже, чем продукция самого доступного ценового уровня, которую маркируют как Tier 3, но высокая цена вполне оправданна. Такие солнечные панели более долговечны, имеют стабильно высокую энергоотдачу и безотказны в работе, а благодаря прогрессивной конструкции устареют они нескоро. Производители же класса Tier 3, привлекающие очень низкой ценой, зачастую работают под никому не известными брендами, а комплектующие для солнечных батарей обычно закупают где-то на стороне, занимаясь только их сборкой, поскольку не располагают возможностями для собственного полномасштабного производства. Что же касается класса Tier 2, то его заслуженно считают «золотой серединой» – это продукция более доступная по цене, чем Tier 1, но по качеству и надежности ей практически ничем не уступающая. Воспользуйтесь услугами «Rentechno» – квалифицированные специалисты компании-лидера владеют всеми секретами профессионального строительства солнечной электростанции и готовы осуществить любые по масштабам проекты в области альтернативной энергетики.