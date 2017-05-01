Остекление балконов в Екатеринбурге

Остекление балкона или лоджии, посредством алюминиевого или пластикового профиля сегодня - это вовсе не связано с модными тенденциями. Это создание дополнительных квадратных метров в доме - теплых и уютных. Эти материалы очень популярны среди потребителей благодаря их прочностным характеристикам, длительному сроку службы, нетребовательному уходу и эстетическим качествам. А вот за ремонтом балконов в Екатеринбурге, можно обратиться в компанию «96 балконов».

Застекленный балкон позволяет применять больше пространства более рационально, что в настоящее время так высоко ценится. Остекление балконов и лоджии придаст дому тишину и спокойствие. Они помогут сохранить тепло в комнате, улучшить звукоизоляцию, избежать пыли и уличного шума. А возможность устроить зимний сад, зону отдыха, мастерскую или кабинет для на дополнительных метрах - разве это не достижимая реальность?

Алюминиевый профиль является одним из самых популярных материалов на рынке остекления балконов. Этот профиль стал актуальным, благодаря двум основным критериям, которые потенциальный покупатель выбирает - высокое качество и доступная стоимость.

Хозяин квартиры, который хочет расширить площадь своей жилплощади, должен обратить внимание на единственную достойную для этого систему остекления - конструкцию на основе ПВХ профиля. Установив такую систему на свой балкон или лоджию, они получат полноценный жилой зал, который будут применять для конкретной цели.

В хрущевках целесообразным решением будет использовать легкий алюминиевый профиль, который не создаст дополнительной нагрузки на опорную плиту и парапет. Алюминий позволяет устанавливать окна с двойным остеклением, но его теплоизоляционные свойства хуже, чем, например, в натуральной древесине.

В зависимости от назначения балкона после установления остекления, можно создать определенный стиль, установить встроенную мебель, необходимые шкафы и полки, пьедесталы и скамейки. Ведь внутренняя отделка помещений очень важна, и напрямую зависит от высококачественных отделочных материалов и мебели.