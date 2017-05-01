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Электрокарнизы в современном доме
С развитием технологий, повседневная жизнь стала намного легче и комфортнее.
Комфорт в доме является одним из значимых приоритетов в жизни каждого человека - в оформлении интерьера всегда стараются оптимизировать пространство. Современная квартира или дом не может обойтись без автоматизации - например, кондиционирование воздуха, водоснабжение, шторы и защита от солнца.
Электрокарнизы в современном доме - теперь такая же знакомая вещь, как широкоформатный телевизор в доме. Ранее считалось, что электрические карнизы для штор должны устанавливаться только в помещениях, где используется система интеллектуального дома, но простота и доступность делают моторные карнизы очень популярными.
Карнизы на автоматике, - это не последний инструмент, который обеспечивает максимальный комфорт в помещении. Используя моторизованные карнизы, можно получить наилучшую функциональность штор, а также их безопасность, потому что, независимо от веса занавеса, электрические карнизы будут перемещать ткани (шторы) с одинаковой скоростью, без каких-либо рывков. Это обеспечит долговечность и первозданный внешний вид домашнего текстиля.
Современная технология достигла такого уровня, когда можно открывать занавески на электроприводе с помощью стационарных кнопок, радиоуправляемых панелей, интеллектуальных домашних систем, а также различных гаджетов в IOS и системе Android.