Пищевое оборудование в Екатеринбурге

Оборудование пищевой промышленности обладает рядом особенностей, которые следует учитывать при его производстве. Вместе с компетентным подбором материалов, надо ещё и строго соблюдать технологию оборудования, поскольку все что предназначено для эксплуатации на предприятиях пищевой промышленности, должно удовлетворять установленным санитарным нормам. Например, компания "ПищМаш" специализируется на производстве пищевого оборудования в Екатеринбурге, которое отвечает требованиям санитарных норм, установленных в пищевой промышленности. Например - пастеризационно охладительная установка.

Кроме того, данная компания предоставляет инсталляционные и инжиниринговые услуги. Это позволяет их заказчикам не только приобретать пищевое оборудование, к примеру, пластинчатую пастеризационно охладительную установку, но и монтировать его со стороны специалистов предприятия и проводить ввод в эксплуатацию. Также здесь предоставляется и гарантийное обслуживание.

Более того, к ним можно обратиться к ним для изготовления запасных частей для пищевого оборудования.

Подробнее о данном предприятии в Екатеринбурге можно ознакомиться на сайте http://www.pishmash.com/.