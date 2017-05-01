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Динамический ремаркетинг
Динамический ремаркетинг, представляет собой разновидность рекламной кампании используемую для сайтов с большим количеством продукции и позволяет отображать в рекламных объявлениях те изделия, в которых пользователь заинтересован на определенном сайте. В отличие от обычного ремаркетинга, динамический является более интерактивным и персонализированным, и, соответственно, наиболее эффективным.
Динамический ремаркетинг можно подразделять на этапы, к которым относятся следующие:
·Определение целей рекламной кампании;
·Настройка аудиторий ремаркетинга;
·Запись технического задания для загрузки фида данных;
·Загрузка фида данных;
·Написание технического задания для установки кода динамического ремаркетинга;
·Настройка рекламной кампании;
·Запуск кампании.
Перед созданием рекламной кампании пользователям необходимо определить, какую целевую аудитории они желают привлечь для своей продукции.
Они могут сотрудничать с пользователями, которые находятся на стадии принятия решений, в том числе и с пользователями, которые уже приобрели предлагаемые изделия для последующей перепродажи.
Специалисты, в основном, предлагают несколько универсальных аудиторий, которые оптимально подходят для многих интернет-магазинов.
К эти аудиториям относятся следующие:
·Пользователи, посмотревшие карточку продукции;
·Пользователи, заглянувшие в корзину покупок, но не завершили это;
·Пользователи, купившие предлагаемую продукцию.
Время, в течение которого пользователь участвует в списке аудитории является индивидуальным. Если не известно, как долго длится период принятия решения, то всегда можно применять определенные рекомендации. В основном, это нижеследующие:
·Если предлагаемые изделия можно отнести к спонтанным приобретениям и / либо он не предоставлен по высокой стоимости - до тысячи гривен. Для этого вполне достаточно будет одной недели.
·Если же изделие предлагается по более высокой цене и требует больших раздумий - то прежде чем покупать его, следует воспользоваться периодом от двух до четырех недель.