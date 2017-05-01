Динамический ремаркетинг

Динамический ремаркетинг, представляет собой разновидность рекламной кампании используемую для сайтов с большим количеством продукции и позволяет отображать в рекламных объявлениях те изделия, в которых пользователь заинтересован на определенном сайте. В отличие от обычного ремаркетинга, динамический является более интерактивным и персонализированным, и, соответственно, наиболее эффективным.

Динамический ремаркетинг можно подразделять на этапы, к которым относятся следующие:

·Определение целей рекламной кампании;

·Настройка аудиторий ремаркетинга;

·Запись технического задания для загрузки фида данных;

·Загрузка фида данных;

·Написание технического задания для установки кода динамического ремаркетинга;

·Настройка рекламной кампании;

·Запуск кампании.

Перед созданием рекламной кампании пользователям необходимо определить, какую целевую аудитории они желают привлечь для своей продукции.

Они могут сотрудничать с пользователями, которые находятся на стадии принятия решений, в том числе и с пользователями, которые уже приобрели предлагаемые изделия для последующей перепродажи.

Специалисты, в основном, предлагают несколько универсальных аудиторий, которые оптимально подходят для многих интернет-магазинов.

К эти аудиториям относятся следующие:

·Пользователи, посмотревшие карточку продукции;

·Пользователи, заглянувшие в корзину покупок, но не завершили это;

·Пользователи, купившие предлагаемую продукцию.

Время, в течение которого пользователь участвует в списке аудитории является индивидуальным. Если не известно, как долго длится период принятия решения, то всегда можно применять определенные рекомендации. В основном, это нижеследующие:

·Если предлагаемые изделия можно отнести к спонтанным приобретениям и / либо он не предоставлен по высокой стоимости - до тысячи гривен. Для этого вполне достаточно будет одной недели.

·Если же изделие предлагается по более высокой цене и требует больших раздумий - то прежде чем покупать его, следует воспользоваться периодом от двух до четырех недель.