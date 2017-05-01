7 самых популярных символов современной татуировки согласно опросу сайта tattookiev.org.ua

Когда человек приходит в тату салон, чтобы нанести на свое тело изображение, он желает выразить собственную индивидуальность и выделиться из толпы. Вот только существуют и другие факторы, которые толкают человека на создание татуировки. Так что же в большинстве случаев выбирают люди и наносят на тело? Профессиональные мастера тату Киева выделили самые распространенные рисунки.

1. Надписи и цитаты

Люди обожают разнообразные крылатые фразы или надписи. Их принято наносить на латыни и выглядят они великолепно. Такие цитаты должны соответствовать человеку и его убеждениям. Обычно они наносятся на руки, ноги или спину.

2. Религиозные мотивы

Такие татуировки очень популярны среди клиентов тату салона. Бог, святые или иконы никогда не выходили из моды. Часто люди наносят такие изображения в области сердца, на плечах, чтобы показать, как важна и ценна для них религия.

3. Птицы

Несколько лет назад чрезвычайно модными были орлы, которые символизировали мужественность. Сейчас модно наносить изображения любых птиц, а в особенности привлекают внимание клиентов совы, которые показывают мудрость своего владельца.

4. Морская тематика

Животные, якоря или корабли часто используются в искусстве татуировок. Люди могут выбирать как маленькие картинки, так и большие.

5. Черепа

Некоторые уверены, что такие изображения обязательно принесут неприятности. Однако мало кто задумывается о том, что черепа могут служить настоящей защитой от негативного воздействия и темных сил. Рисунки могут быть устрашающими или выполненными с юмором.

6. Музыкальные инструменты

Такие татуировки нравятся всем без исключения. Девушки предпочитают наносить на тела небольшие ноты на пальцы и за ушами. Мужчины делают себе большие рисунки в виде музыкальных инструментов. Такие татуировки выглядят очень привлекательно и стильно, они очень позитивные и жизнерадостные. В тоже время они сравнительно не дорогие, так как не включают в себя никаких сложных элементов. Чтоб разобраться в стоимости татуировок, почитайте отличную статью, по ссылке: http://tattookiev.org.ua/stoimost-tatu.html.

7. Животные

Татуировки с изображениями животных пользуются особой популярностью. Некоторые наносят медведей и волков, которые являются символом мудрости и мужества. Кто-то предпочитает смешные и очаровательные татуировки, поэтому и наносит животных из сказок и мультипликационных фильмов. Сейчас распространены как цветные, так и черно-белые татуировки, поэтому выбрать рисунок не составляет особого труда.

Стоит помнить, что нужно обратиться в хороший тату салон и найти подходящего мастера, чтобы татуировка получилась привлекательной и качественной.