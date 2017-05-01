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Газобетон
Не так давно на рынке появился относительно новый стройматериал – газобетон и сразу завоевал большую популярность. Производят его искусственным способом, блоки изготавливают из пористого бетона, поэтому материал имеет хорошую прочность, долго держит тепло и имеет массу других достоинств. Газобетонные блоки используют для возведения различных строений. На Украине репутация его неуклонно растет, начиная с середины двухтысячных годов.
Основные преимущества:
- доступная цена блоков;
- технические характеристики материала, который совмещает в себе как конструктивное назначение, так и прекрасные теплоизоляционные свойства. Есть даже специальный тип блоков, имеющий плотность d150, который может служить аналогом утеплительному материалу;
- простота кладки. Блоки удобно и легко укладывать, особенно если присутствует гребень-паз.
Материал прекрасно зарекомендовал себя в качестве стройматериала для возведения стен. Посмотреть цены, и купить газобетон можно на многих сайтах интернета. Когда на участке решили строить дом и выбрали материал газобетон, то возникает вопрос, где купить? Многие решают совершить покупку на заводе - изготовители, но это не всегда правильно.
Как правило, на заводах блоки производят в больших количествах, нет индивидуального подхода к клиенту, сервис на невысоком уровне, плохо налажена работа с потребителями. Предприятиям проще сотрудничать с дилерскими компаниями и рекомендовать их в качестве поставщиков. Официальные дилеры полностью берут на себя ответственность перед заводом и клиентом.
Строятся, обычно начинают в летний период, закупать материал начинают в апреле, и тут есть нюанс, в пик строительного сезона образуется большой спрос на газобетон. Крупные строительные компании берут оптом блоки чуть ли не с конвейера, а частникам остается иногда слегка подпорченный товар. При этом приходиться и переплачивать иной раз почти 50%.
Многие дилерские компании предлагают купить газоблоки зимой и оставить на ответственное хранение на складе, а весной вывести их на свой участок. Тем самым Вы сэкономите деньги и в нужное время получите первоклассный материал.