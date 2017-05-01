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Бодики - основная одежда для новорожденных
Бодики (боди, bodysuit) - форма одежды, представляющая собой результат слияния трусов и майки или водолазки в один предмет одежды. Бодики для новорожденных становится главным предметом гардероба, вытесняя распашонки и ползунки. Они удобнее распашонки в первую очередь тем, что не требуют расправления и тщательного разглаживания складок. Именно складки одежды у детей первого месяца жизни в подавляющем большинстве случаев становятся причиной опрелостей и контактного дерматита.
Почему бодики - это главная одежды для малышей до года?
В уходе за новорожденным ребенком XXI века приоритет получают те предметы одежды, которые позволяют легко осуществлять смену подгузников. И в этом вопросе бодики для новорожденных лидируют с огромным отрывом. Кнопки, липучки или пуговицы боди при расстегивании полностью освобождают нижнюю половину тела малыша. В результате для осуществления гигиенического ухода нет необходимости полностью раздевать ребенка.
При переодевании и носке бодики у детей первых месяцев жизни поражают своим комфортом:
- малыш не окажется полностью раздетым даже при высокой активности;
- боди закрывают грудь, живот и спину ребенка, что составляет более 40% тела человека в возрасте до 1 года;
- нет необходимости ограничивать движения малыша пеленанием, чтобы сохранить тепло;
- складки одежды не раздражают чувствительную кожу грудничка.
Какой доджна быть первая одежда для новорожденных?
Одежда новорожденного должна выдерживать частые стирки при высокой температуре и глажку раскаленным утюгом. Таким качеством обладают боди бренда Balala и бодики Картерс. Изготовленные из натурального экологически чистого плотного хлопкового трикотажа бодики не потеряют форму при машинной стирке. Высококачественные пигменты гипоаллергенны и не склонны к "линьке”. Дизайнерские рисунки порадуют родителей малыша, домочадцев и гостей, а модельный ряд позволит выбрать подходящий к определённому событию принт. Бодики Картерс и Balala позволят родителям малыша оставаться модными и социально активными даже с грудничком на руках.
Види и формы бодиков
Дополнительный комфорт добавляет модельный ряд боди. Разнообразные виды и формы этого предмета гардероба позволяют подобрать оптимальные бодики для новорожденных с учетом потребностей малыша.
- Бодики с рядом застежек во всю длину удобны для детей, которые еще не держат голову. Такие боди надевают как кофту, положив малыша на полностью расстегнутую одежду. Детям старше 3 месяцев боди такого типа чаще выбирают с длинным рукавом в качестве утепляющей одежды.
- Боди с 1-2 застежками на плече или груди оптимальны для активно ползающего ребенка. Такие бодики надевают как футболку, при этом грудь и плечи малыша закрыты и не мерзнут. Для детей более старшего возраста можно использовать как нательное белье.
- Боди с увеличенной горловиной удобны в качестве нательного белья для детей, научившихся сидеть. Как и предыдущая модель надеваются через голову, но не имеют застежек. Такие боди свободно облегают спину и грудь малыша, поэтому больше подходят для ношения в условиях комфортной температуры.
- Боди, застегивающиеся на спине, отличаются высокой горловиной, что позволяет использовать такую модель при низких температурах. Оптимум по удобству проявляется у детей старше 3 месяцев.
- Запахивающиеся бодики отличаются фиксирующими элементами в виде завязок или парных кнопок по бокам на уровне талии. Характеризуется наименьшим временем для замены, поэтому идеально подходит для малыша с периода введения прикорма.
Современная легкая промышленность позволяет подобрать бодики, подходящие по возрасту, полу и потребностям именно вашему малышу!