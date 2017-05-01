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Где купить стропы грузоподъемные?
Для путешествия, подъема грузов или крепления без строп не обойтись. Поэтому приобретя такой товар, можно смело выполнять намеченные планы.
Универсальность
Стропы – это грузоподъемный материал и его основная цель сохранить грузы или человека во время работы. Поэтому их использование часто встречается в таких областях:
- В лесной. Для перевозки древесины или колод. Сцепив их вместе, вы сможете без проблем переместить их на склад или в другое место. А главное стропы не вредят структуру дерева.
- Нефтяной. Добывание нефти само по себе сложное дело. По этой причине всегда под рукой должно быть оборудование, которое сможет закрепить важные детали без вреда работникам.
- В сельском хозяйстве. Казалось бы такая область, где все предельно ясно. Но и для перевозки грузов с продукцией или животными, без строп не обойтись.
В этих областях применяются грузовые стропы. И купить стропы, можно в строительном магазине или же сделать заказ по интернету. На этом разновидность данного строительного материала не ограничивается. Рассмотрим еще несколько видов строп.
Разновидность
В разных работах есть свои нюансы. Так дело обстоит и со стропами. Есть несколько видов строп, а именно:
- Текстильные. Благодаря своей структуре эти стропы идеально подходят для более «нежных» грузов. К примеру, вы покрасили двери или еще что-то. Так вот переместить с одного помещения в другое ваш груз помогут текстильные стропы, не навредят покраске. А также для хрупких вещей или же с мягкой обшивкой.
- Цепные. В отличие от текстильных, эти стропы прочны и служат на износ своему хозяину. Немаловажно и то, что цепные стропы можно использовать даже при открытом огне. Пожалуй, внушающий аргумент. Для разгрузочных работ или погрузке цепи станут хорошим помощником. Их гибкость и качество материала позволит выполнить задание по высшему уровню.
- Канатные. Их структура из алюминия и стали. Выполняются по всем стандартам ГОСТа. В комплекте идут: крючки, петли, кольца. Для подъема груза такие стропы весьма удобны. Их прочность и легкое применение в работе, становиться для специалистов отравной точкой при грузоподъемных работах.