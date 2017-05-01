Банковские депозиты в Казахстане

"Tengri Bank” принимает депозиты от физических и юридических лиц в Казахстане на привлекательных условиях вознаграждения. Свою успешную деятельность данный банк осуществляет уже на протяжении двадцати лет.

Многим известно о том, что депозиты, то есть, вложения в банки делаются с целью хранения и накопления денежных средств. Здесь же, кроме этого, для вкладчиков доступны ещё немало услуг, к которым относятся и кредитование, инкассация, открытие личных счетов, выдача гарантий и прочие.

Банковские депозиты для бизнеса в Республике Казахстан являются прекрасным методом для сохранения и накопления своего личного капитала. В этом банке "Tengri Bank” есть вклады не только от частных лиц, но и от деятелей бизнеса. Сроки и условия изъятия здесь гибкие.

Кроме того, предприятие "Тенгри Банк” имеет немалый ряд преимуществ, к которым стоит отнести следующие:

Увеличение накопленных денежных средств осуществляется очень легко. Для того, чтобы оформить здесь депозит, нужно непосредственно прийти в бак и предъявить им удостоверение личности. И в течение десяти минут работники финансового учреждения всё сделают сами.

Доступность. Открыть депозит в этом банке можно на сумму, начинающуюся от десяти тысяч тенге, или эквивалентно в евро и долларах.

Депозит оформляется в короткие сроки. И соответственно, прибыль можно получить тоже в скором времени. То есть, можно неплохо заработать, если необходима срочно определённая сумма денег – например, перед дорогостоящей покупкой или поездкой.

Ликвидность. Если срочно понадобятся деньги, то можно будет взять часть из депозита.

Гарантируется полная сохранность вложенных денег. "Тенгри Банк” вернёт всю сумму вложенных денег с процентами.

Отсутствие комиссии. Депозиты в данном банке открываются и закрываются абсолютно бесплатно. Здесь не возьмут комиссию ни за какие услуги.

Стабильный источник дохода. Если сумма вклада будет большая, то депозит можно считать стабильным источником доходов на протяжении многих лет.

Депозит здесь выдается в национальной валюте, в евро или в долларах США.