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Банковские депозиты в Казахстане
"Tengri Bank” принимает депозиты от физических и юридических лиц в Казахстане на привлекательных условиях вознаграждения. Свою успешную деятельность данный банк осуществляет уже на протяжении двадцати лет.
Многим известно о том, что депозиты, то есть, вложения в банки делаются с целью хранения и накопления денежных средств. Здесь же, кроме этого, для вкладчиков доступны ещё немало услуг, к которым относятся и кредитование, инкассация, открытие личных счетов, выдача гарантий и прочие.
Банковские депозиты для бизнеса в Республике Казахстан являются прекрасным методом для сохранения и накопления своего личного капитала. В этом банке "Tengri Bank” есть вклады не только от частных лиц, но и от деятелей бизнеса. Сроки и условия изъятия здесь гибкие.
Кроме того, предприятие "Тенгри Банк” имеет немалый ряд преимуществ, к которым стоит отнести следующие:
- Увеличение накопленных денежных средств осуществляется очень легко. Для того, чтобы оформить здесь депозит, нужно непосредственно прийти в бак и предъявить им удостоверение личности. И в течение десяти минут работники финансового учреждения всё сделают сами.
- Доступность. Открыть депозит в этом банке можно на сумму, начинающуюся от десяти тысяч тенге, или эквивалентно в евро и долларах.
- Депозит оформляется в короткие сроки. И соответственно, прибыль можно получить тоже в скором времени. То есть, можно неплохо заработать, если необходима срочно определённая сумма денег – например, перед дорогостоящей покупкой или поездкой.
- Ликвидность. Если срочно понадобятся деньги, то можно будет взять часть из депозита.
- Гарантируется полная сохранность вложенных денег. "Тенгри Банк” вернёт всю сумму вложенных денег с процентами.
- Отсутствие комиссии. Депозиты в данном банке открываются и закрываются абсолютно бесплатно. Здесь не возьмут комиссию ни за какие услуги.
- Стабильный источник дохода. Если сумма вклада будет большая, то депозит можно считать стабильным источником доходов на протяжении многих лет.
Депозит здесь выдается в национальной валюте, в евро или в долларах США.