Яркая Испания

Испания - это необычайно гостеприимная сказочная страна-загадка. Эта страна обладает поразительным многообразием памятников культуры, древних городов, природных пейзажей, великолепных мест отдыха и развлечений. Необыкновенный колорит этой стране придают ее географическое расположение и климатические условия. В Испании живут очень доброжелательные и гостеприимные люди.

Отдых в Испании очень разнообразен и доступен для туристов с самым разным уровнем доходов и предпочтениями. Из-за своей ясной жаркой погоды и многокилометровых пляжей наибольшей популярностью в Испании обладает пляжный отдых, но и любители природы, архитектуры и истории непременно найдут здесь много интересного.

Наиболее популярным первоклассным курортом Испании является Коста-де-ла-Луз. Омываемый водами Атлантики, он обладает весьма развитой инфраструктурой и множеством интересных мест в своих окрестностях. По испански название Коста-де-ла-Луз переводится как "берег света". Любителям древности, кроме пляжного отдыха, будет интересно посетить монастырь Ла-Рабида и расположенный по соседству, древнейший город Европы - Кадис. Оценят данное место и любители природы, посетив национальный парк Доньяна.

Не менее популярными местами отдыха в Испании являются курорты Калелья и Пинеда-де Мар. Эти курорты славятся своими великолепными пляжами с золотистыми песками, красивыми бухтами, скалистыми пейзажами и необычайно чистыми водами.

Немного южнее, на восточном побережье, расположен курорт Коста-Брава. Коста-Брава - это не только край первозданной нетронутой природы, но и место, где туристы по достоинству могут оценить многочисленные памятники архитектуры, самым известным из которых является музей Сальвадора Дали.

На самом теплом южном побережье Испании расположен курорт Коста-дель-Соль. В этом месте обычно отдыхают самые богатые и самые знаменитые люди со всего мира. Здесь сосредоточено огромное количество разнообразных мест развлечений, шикарных отелей и престижнейших ночных клубов. Достопримечательности здешних курортов могут удовлетворить вкус любого туриста: это и древний замок Коломарес, и великолепный храм Сан-Мигель, и старинная мельница Молино де ла Боведо, и Золотая башня в Севилье на берегу реки Гвадалквивир. Любителям живой природы, особенно детям, большое удовольствие доставит посещение крупнейшего зоопарка страны в Фуэнхиролле и аквариума в городе Бенальмадена.

Самым жарким климатом обладает курорт Коста-Калида. Эти места хороши тем, что здесь, кроме великолепного отдыха и незабываемых впечатлений, можно получить и различные оздоровительные процедуры, например, водно-грязевые процедуры на солёном озере Мар-Менор.

В провинции Аликанте расположился курорт с самыми благоприятными климатическими условиями - Коста-Бланка. Здесь преобладает теплый стабильный климат, температура воздуха даже зимой не опускается ниже 19 градусов. Коста-Бланка отличается своими великолепными пляжами с белым песком, роскошными отелями и памятниками архитектуры, которые, удивительным образом, гармонично сочетаются с современными зданиями и парками развлечений, например, парком аттракционов Terra Mitica.