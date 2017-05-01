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Неаполитанская Пицца

Вчера, 16:27 Это интересно
Неаполитанская Пицца

Многие жители нашей страны очень любят пиццу, и часто заказывают её на дом. Например, в Домодедово есть ресторан «Неаполитанская Пицца», в котором готовят этот шедевр итальянской кухни. В этом ресторане каждый желающий сможет заказать пиццу.

Здесь предлагаются, например, следующие разновидности:

  • С мясом и птицей;
  • С морепродуктами и рыбой;
  • С колбасой и полуфабрикатами;
  • С сыром;
  • С грибами;
  • С овощами и зеленью.

Поэтому каждый желающий сможет заказать пиццу на свой вкус.

Специалисты данного заведения заботятся не только об ассортименте пиццерии, но и о высоком качестве предлагаемых блюд. И поэтому они применяют только свежие ингредиенты, которые тщательно вымыты, и чистую воду. Здесь не готовят пиццу из замороженных продуктов и полуфабрикатов. И только - после подтверждения заявки потенциальным заказчиком, чтобы пицца была доставлена свежей и ароматной.

Для заказа пиццы в данном ресторане в Домодедово можно следующим путём:

  • Авторизоваться на сайте;
  • Формировать покупку через корзину;
  • Подтвердить заявку на заказ.

Оплата принимается любым удобным способом – не только наличными, но и банковским переводом. Подробности на сайте http://неаполитанская-пицца.рф.