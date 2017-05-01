- Новости
- Мониторинги
- NASA TV
- Веб-камера на МКС
- Карты лесных пожаров
- Наблюдение магнитосферы
- Сейсмический монитор
- Солнечный монитор
- Температурные карты
- Тенденции катастроф
- Разное
- Туризм
- Детям
- Катастрофы
Неаполитанская Пицца
Многие жители нашей страны очень любят пиццу, и часто заказывают её на дом. Например, в Домодедово есть ресторан «Неаполитанская Пицца», в котором готовят этот шедевр итальянской кухни. В этом ресторане каждый желающий сможет заказать пиццу.
Здесь предлагаются, например, следующие разновидности:
- С мясом и птицей;
- С морепродуктами и рыбой;
- С колбасой и полуфабрикатами;
- С сыром;
- С грибами;
- С овощами и зеленью.
Поэтому каждый желающий сможет заказать пиццу на свой вкус.
Специалисты данного заведения заботятся не только об ассортименте пиццерии, но и о высоком качестве предлагаемых блюд. И поэтому они применяют только свежие ингредиенты, которые тщательно вымыты, и чистую воду. Здесь не готовят пиццу из замороженных продуктов и полуфабрикатов. И только - после подтверждения заявки потенциальным заказчиком, чтобы пицца была доставлена свежей и ароматной.
Для заказа пиццы в данном ресторане в Домодедово можно следующим путём:
- Авторизоваться на сайте;
- Формировать покупку через корзину;
- Подтвердить заявку на заказ.
Оплата принимается любым удобным способом – не только наличными, но и банковским переводом. Подробности на сайте http://неаполитанская-пицца.рф.