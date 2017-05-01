Выбор электронной сигареты

Электронные сигареты являются аналогами самых обычных сигарет. Изобрели их уже более четырнадцати лед назад в Гонконге. И они смогли завоевать популярность среди многих людей, как курящих так и не курящих. Возможно, через какое-то время они смогут заменить обычные сигареты.

Выпущенные первые электронные сигареты уже сильно отличаются от тех, которые существуют в настоящее время. Ведь, их постоянно совершенствуют.

Перед обычными сигаретами они имеют много преимуществ, таких как:

Способны со временем избавить от никотиновой зависимости

Разрешено использовать в местах, где запрещено курение

Не создают неприятный запах от одежды, рук и изо рта

Не мешают неприятным ароматом людям, находящимся рядом

Использовать их абсолютно безопасно. К тому же, не являются источников образования пожара

Не содержат тех вредных веществ, присутствующих в сигаретах

Большой выбор разнообразных вкусов

Работа электронных сигарет основана на принципе парогенератора. Выполняются они в виде небольшого портативного устройства.

При помощи данных парогенераторов чаще всего люди хотят добиться двух целей. К ним относятся:

При желании избавиться от вредной привычки. В жидкости со временем можно снижать уровень никотина и в конечном итоге полностью отказаться от курения.

В качестве замены вредного курения сигарет. В процессе использования электронной модели, в легкие человека не попадают такие вещества, как смолы, двуокись азота, ртуть, свинец и многие другие.

Как правильно выбирать?

Перед покупкой стоит изучить ассортимент электронных сигарет и выбрать для себя более подходящую. Также, следует учитывать следующие рекомендации:

Емкость, в которую заливается жидкость, следует выбирать большого размера. Необходимо это для того, чтобы постоянно не заправлять сигарету и чтобы она не закончилась в самый неподходящий момент.

Батарея электронной сигареты должны быть как можно больше. В таком случае ее не придется постоянно заряжать.

Тем, кто хочет попробовать электронную сигарету, можно для начала выбрать одноразовую модель. Она не нуждается в зарядке и заправке. Если курение данной электронной сигареты устроит, тогда уже можно присмотреться к другим видам.

Основные виды электронных сигарет