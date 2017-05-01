Электронные государственные закупки - Прозрачно

1 августа 2016 года был принят Закон "О публичных закупках", который обязал всех заказчиков перейти исключительно на публичные электронные закупки. С 1 апреля данное требование касалось только центральных органов исполнительной власти и естественных монополий. Такой вид закупок, как электронный, предусматривает обнародование заказчиками всей необходимой информации о всевозможных закупках, регистрации участков, представление предложений, выбор победителя проходит на сайте Прозрачно.

Мы предоставляем комплексное обслуживание публичных электронных закупок Прозрачно, а именно:

участие в закупке;

предоставляем консультацию по всем тендерам процесса;

проводим качественный анализ документации заказчика на его электронную закупку на Прозрачно;

помогаем с поиском готовой фирмы, со всеми необходимыми лицензиями и разрешениями.

Оформление документов для участников Прозрачно:

тендерные обеспечения (в электронном и бумажном виде) - срок оформления таких документов составляет 2 дня; антикоррупционная программа юридического лица и назначения уполномоченного работника; выписка из ЕГР юридических и физических лиц предпринимателей; сведения, о том, что какое-либо предприятие за последние три года не привлекалось за антиконкурентное согласованные действия с искажением результатов закупки - на данный тип документов потребуется около трех часов.

Что необходимо для оформления документов для участия в электронных закупках:

для этого необходимо связаться с нашим специалистом по номеру (044)232-86-42 и оставить свои контактные данные, или же прислать все необходимые документы на нашу электронную почту office@salex-lcc.com.ua, узнать дополнительную информацию можно тут.

Преимущества сотрудничества именно с нами: