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Электронные государственные закупки - Прозрачно
1 августа 2016 года был принят Закон "О публичных закупках", который обязал всех заказчиков перейти исключительно на публичные электронные закупки. С 1 апреля данное требование касалось только центральных органов исполнительной власти и естественных монополий. Такой вид закупок, как электронный, предусматривает обнародование заказчиками всей необходимой информации о всевозможных закупках, регистрации участков, представление предложений, выбор победителя проходит на сайте Прозрачно.
Мы предоставляем комплексное обслуживание публичных электронных закупок Прозрачно, а именно:
- участие в закупке;
- предоставляем консультацию по всем тендерам процесса;
- проводим качественный анализ документации заказчика на его электронную закупку на Прозрачно;
- помогаем с поиском готовой фирмы, со всеми необходимыми лицензиями и разрешениями.
Оформление документов для участников Прозрачно:
- тендерные обеспечения (в электронном и бумажном виде) - срок оформления таких документов составляет 2 дня;
- антикоррупционная программа юридического лица и назначения уполномоченного работника; выписка из ЕГР юридических и физических лиц предпринимателей; сведения, о том, что какое-либо предприятие за последние три года не привлекалось за антиконкурентное согласованные действия с искажением результатов закупки - на данный тип документов потребуется около трех часов.
Что необходимо для оформления документов для участия в электронных закупках:
- для этого необходимо связаться с нашим специалистом по номеру (044)232-86-42 и оставить свои контактные данные, или же прислать все необходимые документы на нашу электронную почту office@salex-lcc.com.ua, узнать дополнительную информацию можно тут.
Преимущества сотрудничества именно с нами:
- при необходимости мы можем буквально за несколько часов оформить все справки на ваши закупки;
- вы также можете оформить свои заявки в телефонном режиме;
- вы получаете качественную консультацию наших специалистов по всем вопросам электронных закупок;
- доступная стоимость услуг и удобная форма оплаты;
- доставка Новой почтой всех ваших готовых документов для государственных закупок.