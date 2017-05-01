Вспыш и чудо-машинки

Выбрать мультфильмы для своего чада задача не из простых. А все потому, что большинство взрослых на дух не переносят мультики. Как же определиться в этой теме?

Практичность мультфильма

В первую очередь родителей должно волновать: как мультики будут влиять на состояние малыша? Какое поведение у него будет? Эти вопросы нельзя оставлять без внимания. Физическое и эмоциональное состояние вашего дитя зависит от развлечений выбранных именно вами. Поэтому даже мультфильм должен быть подобран с практичной стороны.

Например: его персонажи должны быть положительными. Главные герои не должны побуждать его к плохому поведению. Иначе потом он станет неуправляемым. Просматривая список мультфильмов, учитывайте возраст вашего ребенка. В разделе 0+ в основном мультфильмы безобидные и с добрыми персонажами.

Рассмотрим один из вариантов. Это мультик Вспыш и чудо машинки. История разворачивается в городке Аксель-Сити. Тут живет мальчуган Эй-Джей. У него есть друг, но весьма необычный. Это пикап Вспыш. На нем и сосредоточен весь сюжет. Но помимо этих двоих есть и другие персонажи. Другие машинки, которые имеют свои любимые занятия и характер. Однако у всех них есть нечто общее – любовь к гонкам.

Поэтому они регулярно устраивают соревнования между собой. Для Вспыша и его водителя Эй-Джея такие гонки способ воплотить в реальность свои трюки. Также они желают, когда-нибудь принять участие в настоящих соревнованиях. Поэтому они регулярно тренируются и участвуют в местных треках. Но это не все сильные стороны пикапа Вспыша. Он хорош в инженерии и математики.

Поэтому Эй-Джею так интересно со своим другом. Время, которое они проводят вместе насыщенно приключениями и трудностями. Но для настоящих друзей все нипочем, ведь крепкая дружба всегда побеждает. Цель мультфильма познакомить детей с настойчивость. Она нужна при выполнении заданий в саду или школе. Эта история дружбы также научит их быть внимательным и уметь просить прощение, когда ты неправ.

Поэтому решив смотреть мультфильм совместно или по отдельности, помните о том, что узнает ваше чадо. В таком возрасте они впитывают информацию как губки. Старайтесь, наполнит их развлечения добрыми персонажами, такими как Вспыш.