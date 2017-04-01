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Реабилитационный Центр «Новое направление»
К большому сожалению в последнее время число людей, страдающих от наркотической зависимости растёт с каждым днём. Это отрицательно сказывается не только на них самих, но и на их близких. Ведь они переживают за своих родных.
Поэтому, нужно как-то бороться с наркозависимостью своих любимых людей. Как только заметили это - нужно обратиться в соответствующую клинику. Например, в России, в четырех городах функционирует Центр «Новое направление». Он предоставляет свои услуги для жителей Москвы, Новосибирска, Кемерово и Новокузнецка.
Нельзя не забывать о том, что наркотические вещества негативно сказываются не только на психике человека, но и на его физическом здоровье. Они вызывают зависимость уже после первого же раза. Они не могут сдерживать себя. И это всё отрицательно сказывается на их семье - это может привести к распаду.
Поэтому, обязательно нужно обращаться к профессиональным специалистам наркологам, которые смогут предоставить квалифицированную помощь, и наркозависимый сможет навсегда избавиться от этого пагубного пристрастия, и вернуться к полноценной, счастливой жизни, и чтобы и их родные тоже перестали страдать.
В данном реабилитационном центре «Новое направление» специалисты-наркологи обладают высоким уровнем квалификации и многолетним опытом работы по принудительному лечению наркоманов. Здесь при лечении наркозависимого пациента, принимают во внимание следующие разновидности зависимости:
- Физическая. Всё дело в том, что эффект от различных наркотических препаратов вовсе не одинаковый. При употреблении кокаина или какого-нибудь другого наркотика – клиническая картина совершенна разная. Это и учитывают специалисты данного центра.
- Психологическая. Многие люди предпочитают употреблять наркотики, чтобы забыться. Они находятся в депрессивным состоянии, и поэтому желают временно забыть их, с помощью наркотических средств, от которых они могут даже впасть в состояние эйфории. Они полностью зависят от этих средств, все их мысли только об этом – они не думают об экономии, и с готовностью тратят любые суммы, чтобы получить дозу. Уже после первого приёма у них проявляется психологическая зависимость – их мозг запомнил то радостное состояние.