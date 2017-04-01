Реабилитационный Центр «Новое направление»

К большому сожалению в последнее время число людей, страдающих от наркотической зависимости растёт с каждым днём. Это отрицательно сказывается не только на них самих, но и на их близких. Ведь они переживают за своих родных.

Поэтому, нужно как-то бороться с наркозависимостью своих любимых людей. Как только заметили это - нужно обратиться в соответствующую клинику. Например, в России, в четырех городах функционирует Центр «Новое направление». Он предоставляет свои услуги для жителей Москвы, Новосибирска, Кемерово и Новокузнецка.

Нельзя не забывать о том, что наркотические вещества негативно сказываются не только на психике человека, но и на его физическом здоровье. Они вызывают зависимость уже после первого же раза. Они не могут сдерживать себя. И это всё отрицательно сказывается на их семье - это может привести к распаду.

Поэтому, обязательно нужно обращаться к профессиональным специалистам наркологам, которые смогут предоставить квалифицированную помощь, и наркозависимый сможет навсегда избавиться от этого пагубного пристрастия, и вернуться к полноценной, счастливой жизни, и чтобы и их родные тоже перестали страдать.

В данном реабилитационном центре «Новое направление» специалисты-наркологи обладают высоким уровнем квалификации и многолетним опытом работы по принудительному лечению наркоманов. Здесь при лечении наркозависимого пациента, принимают во внимание следующие разновидности зависимости: