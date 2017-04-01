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Как выбрать биде
Принято считать, что биде пользовались еще во Франции XVII – нач. XVIII в. На тот момент они представляли небольшую ванночку. Для того чтобы выполнить необходимые гигиенические процедуры в нее наливали теплую воду, а затем использовали по назначению. Пользовались биде в основном дамы. Постепенно форма менялась, и сегодня это приспособление больше напоминает обычный унитаз. Однако в его конструкцию входят краники, слив.
Виды биде
Выбирая биде, необходимо обращать внимание на следующие характеристики:
- Размер. Габариты биде выбирают в зависимости от площади помещения, где оно будет установлено. В том случае, если размер санузла не позволяет установить его, то, чаще всего делают перепланировку, совмещая туалет и ванную комнату.
- Из какого материала сделано. Современные производители используют разные материалы. Это может быть стекло, сталь, чугун, фаянс. Самые дорогие могут быть сделаны даже из золота.
Более подробно о видах биде можно узнать на сайте компании "archimodusen". Итак, фаянсовые биде также нельзя отнести к самым бюджетным. Это объясняется стоимостью материала. Дело в том, что технологические особенности производства требуют использования только качественных компонентов. Что обеспечивает изделию длительную эксплуатацию. Средний срок фаянсовых изделий составляет около 40 лет, фарфоровые служат еще дольше, не менее 60 лет. С другой стороны дороговизна фарфора позволяет ухаживать за ним с наименьшей затратой времени и сил.
- Особенность подводки канализации. Разные конструкции биде требуют разного типа подключения канализации. В квартире с этим могут возникнуть сложности. Намного проще дело обстоит в загородном доме на момент проектирования. Выпуск биде нужно выбирать так, чтобы он соответствовал вводу в канализационный стояк.
По типам конструкции биде могут иметь горизонтальный, вертикальный и косой выпуск. Комплектуются биде специальными смесителями. Они отличаются от стандартных тем, что позволяют регулировать направление струи, что обеспечивается особенной конструкцией головки излива. Нередко предлагают оригинальный гибрид унитаза с функциями биде. Однако с точки зрения гигиены это не самая удачная идея.