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Универсальные витрины
Практически нет такого продуктового магазина, в котором не было бы витрин-холодильников. Они необходимы не только для хранения продуктов, но и для демонстрации их потенциальным покупателям. Но целесообразнее будет устанавливать такое оборудование, которое имеет несколько режимов – то есть, в случае необходимости, можно будет переключить на режим «холод», например. Ведь такие продукты, мясо, рыба, полуфабрикаты, мороженое нуждаются именно в минусовой температуре.
Данный вид оборудования в настоящее время пользуется повышенным спросом. Это связано не только с его функциональностью и надежностью, но и с тем, что они могут применяться во многих местах – то есть, не только в продуктовых и иных магазинах. Их нередко можно встретить в следующих помещениях:
- В заведениях общественного питания (для демонстрации посетителям напитков и десертов)
- В столовых (для закусок, например)
- В развлекательных заведениях;
- В отелях;
- В уличных палатках;
- В местах продажи молочной продукции.
Купить универсальные холодильники-витрины в Москве можно, например, в компании «ГолдХолод». Здесь, предлагается широкий ассортимент данного оборудования, отличающегося надежностью и многофункциональностью.
Однако, спешить с выбором будет нецелесообразно. Дело в том, что каждое предлагаемое здесь оборудование различается по способу и характеру охлаждения. В некоторых моделях холодный воздух распределяется равномерно, а в некоторых - с разницей между отсеками.
Кроме того, выбирать витрины-холодильники необходимо также и ориентируясь на их внешний вид, дизайн. Нужно, чтобы оборудование идеально подходило к интерьеру, а также по своим габаритам. Ведь холодильники располагаются в зоне видимости для посетителей, и поэтому они должны отличаться ярким привлекательным дизайном. Кроме того, необходимо учитывать и вместительность оборудования, чтобы в нем размещались продукты, без загромождения полок и отсеков.
Приобрести холодильники-витрины в магазине «ГолдХолод» можно на сайте https://goldholod.com/vitriny/vitriny_universalnye/.