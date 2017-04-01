Деревянные беседки – отличное место для отдыха на природе!

Беседки являются любимым местом как для умиротворенного отдыха в кругу самых близких людей, так для проведения шумного, дружеского застолья. Деревянные беседки украшают приусадебный участок и подчеркивают архитектуру загородного дома, могут выполнять роль летней кухни на даче. Обработанное специальным составом, дерево позволит установить в середине деревянной конструкции мангал, барбекю.

Этапы строительство деревянных беседок

Беседки из дерева - экологичные, «дышащие», уютные и оригинальные постройки. Дерево – практичный материал. При правильном соблюдении технологии строительства, деревянные конструкции прослужат владельцу не одно десятилетие.

Процесс изготовления конструкций из дерева включает следующие этапы:

сооружается столбчатый фундамент; собирается каркас; устанавливается крыша, пол и, при желании, перила; древесина обрабатывается антисептиком; дерево покрывается лаком либо краской.

Конструкции могут быть различных форм (шестиугольной, квадратной, круглой) и размеров. На даче можно соорудить перголы, норвежские беседки, бельведеры, тенты и беседки-грибки. Деревянные беседки выглядят легкими и просторными. Для изготовления беседок используют оцилиндрованное либо ручной рубки бревно, брус, строганную доску, лозу и даже ствол бамбука. Большой ассортимент беседок представлен здесь

Как соорудить деревянную беседку на даче?

Для возведения деревянной беседки понадобится прочное основание, благодаря которому не будет происходить загнивание дерева. Для постройки отлично подойдет столбчатый фундамент.

Закладка фундамента осуществляется следующим образом:

Поверхность почвы выравнивают, убирают плодородный слой земли.

Выкапывают ямы под столбы фундамента. В качестве материала для столбов используют кирпич, асбестоцементные трубы, деревянные столбы.

По периметру постройки устанавливают опоры. Их размещают непосредственно под конструкцией для того, чтобы пол не прогибался.

Варианты беседки могут быть различными. Для ее основания подойдет брус, характеризующийся сечением 10х10см. Из данного материала получится прочная конструкция. Лаги из бруса обрабатывают медным купоросом. После того, как основание построено, приступают к настилке пола.

Подойдут доски не тоньше сорока миллиметров. В качестве напольного материала используют также террасную доску. Для стоек подходят деревянные брусья. Наиболее простой, но чрезвычайно красивой является многоскатная крыша. Можно соорудить и односкатную кровлю. Для внутренней обшивки используют вагонку либо обрезную мелкую доску.