Бюро переводов Апрель на Левом берегу

Апрель — одна из ведущих украинских компаний, оказывающая услуги делового письменного перевода, локализации и устного перевода. Наш опыт и глобальный охват станут гарантией языкового совершенства ваших коммуникаций, независимо от того, на каком языке они представлены.

Богатый опыт

Имея более 17 лет опыта работы в индустрии языковых коммуникаций, компания April.com.ua может с уверенностью утверждать, что имеет необходимые знания и возможности для удовлетворения самого широкого спектра требований.

Требуется перевод юридического документа с китайского языка на английский, адаптация веб-сайта на несколько европейских языков или обеспечение устного перевода на специализированной конференции? Нет проблем — вам поможет компания «Апрель».

Наши переводчики работают более чем с 200 языками по всему миру. Мы прекрасно понимаем, что глобальные коммуникации требуют круглосуточного обеспечения и что наши заказчики могут работать в другой часовой зоне.

В мире перевода большое значение имеет каждое слово, ведь даже одна небольшая ошибка может привести к недоразумениям и неприятным ситуациям. В агентстве Апрель действуют строгие процедуры обеспечения качества, соответствующие стандарту ISO9001:2008, поэтому вы можете быть уверены в том, каждый выполненный нами проект будет точным по содержанию, стилю и культурному соответствию.

У нас есть эксперты в различных отраслях, имеющие необходимые знания и владеющие соответствующей терминологией. Свяжитесь с нами и узнайте, как возможности нашей глобальной сети могут удовлетворить ваши потребности в языковой сфере.

Спектр услуг

Письменный перевод

Наши специалисты обладают широким спектром специальных знаний и предоставляют услуги по маркетинговому, техническому, юридическому и финансовому переводу.

Перевод веб-сайтов

Компания April имеет необходимые ресурсы и опыт для перевода и локализации веб-сайтов на множество языков и потому станет для вас идеальным партнером, если вам необходим эффективный многоязычный веб-портал.

Технологии перевода

Мы освоили передовые технологии и обеспечиваем перевод самого высокого качества.

Художественное оформление и верстка

Выполнив перевод, центр переводов Апрель может также подготовить материалы заказчика в любом формате, включая InDesign, Quark и Illustrator.

Транскрибирование

После деловых переговоров или официальных слушаний на иностранном языке вам может понадобиться зафиксировать их в письменном виде. В этом вам поможет наша компания.

Устный перевод

Наши устные переводчики отбираются в соответствии с критериями каждого отдельного проекта. Мы также предлагаем услуги по английскому сурдопереводу.

Локализация программного обеспечения

Наши специалисты локализуют интерфейс программных продуктов так, что целевая аудитория не отличит их от оригинальных, разработанных специально для нее.

Озвучивание и звукозапись

БП «Апрель» предоставляет услуги по озвучиванию видео, звукозаписи сообщений или подкастов. У нас есть доступ к широкой сети опытных дикторов, работающих на разных языках.