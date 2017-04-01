Семена льна

Наверное, нет в Украине человека, который не знал бы о льне и о том, что его не только употребляют в пищу, но и используют в текстильной промышленности. Ведь у многих из нас в гардеробе есть одежда, изготовленная из льняной ткани.

Употребление семян данной продовольственной культуры в пищу актуально в нашей стране уже на протяжении многих столетий. В прошлом из льняной муки пекли лепешки, а из семян изготавливали масло холодного отжима. Оно является столь полезным, что его до сих пор применяют не только в медицинских, но и в косметологических целях – оно благотворно влияет на кожу и волосы.

В медицинских целях семена льна применяют чаще всего, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени, язвенных болезнях и прочих. Причем, эти процедуры можно сделать и в домашних условиях. Если всё сделать правильно – то можно будет очистить не только кишечник, но и весь организм от имеющихся вредных токсинов и шлаков.

Можно проводить данные процедуры, даже если и нет определенных заболеваний этих органов – чисто в профилактических целях, чтобы в дальнейшем избежать запоров. И тем самым – сохранить стройность надолго. Причём, употреблять семена льна можно в любом виде - в отварах, настоях, киселях и прочих. Обязательно нужно употреблять большое количество жидкости, чтобы токсины легко выводились из организма.

Однако, не рекомендуется эти процедуры проводить во время беременности и грудного вскармливания.

И масло, и семена данной продовольственной культуры легко приобрести в Украине. Льняное масло, например, можно добавить в йогурт или мёд, чтобы легко было его употребить. Но обязательно принимать его по вечерам, чтобы к утру вся проблема решилась.

Также, кроме лечебных целей, льняные семена активно применяются и в косметологии – они прекрасно помогают избавиться от угрей, язвочек и прочих. Также и для волос они полезны – можно за полчаса перед мытьем втирать масло в кожу головы. Это их укрепляет и придает хороший объем. Более того, волосы обретают и приятный аромат. А из льняных семян также можно приготовить и настой для ополаскивания волос.

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