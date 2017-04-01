Все преимущества кардшаринга

В последнее время многим жителям нашей страны прекрасно известно о таком понятии, как кардшаринг, ведь благодаря ему, не придётся больше приобретать официальные карты, чтобы подключаться к спутниковому телевидению. Но далеко не все осведомлены о том, что же он собой представляет.

Кардшаринг в настоящее время является самым дешевым способом подключения к закодированным спутниковым телеканалам со всех стран мира. Этой услугой можно воспользоваться по всей территории Российской Федерации. Достаточно будет иметь доступ к беспрерывному интернету. Наиболее популярными являются, например: триколор кардшаринг, НТВ плюс, Телекарта и прочие.

Тем более, если правильно настроить кардшаринг, то он будет потреблять очень мало трафика. Но несмотря на это демонстрация телеканалов будет очень качественной. Но это зависит от силы интернета. Поскольку если он будет слабым – то трансляция будет прерываться и картинки на экране замирать.

Некоторые считают, что подключение осуществляется только по одному направлению – от сервера к юзеру. Данное мнение является ошибочным. Подробнее об этом, а также окардшаринг цены на пакетыможно ознакомиться на сайте http://cardsharing-server.tv.