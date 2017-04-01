Характер и повадки кошек

В современном мире кошка прочно обосновалась в жизни человека, являясь бесспорным нашим другом и верным помощником. Заняв место самого близкого домашнего существа, она не утратила независимости своего характера и свое расположение дарит только тем, кто искренне любит и заботится о ней. Сколько существует оттенков их окраса, столько есть и особенностей их поведения.

Некоторые наблюдения открывают кошек нам с неизвестной стороны

Замечено, что черно-белые кошки питают трогательную привязанность к детям. Их игривость и задор также притягивает малышей, как магнит. Котиков в полоску отличает напротив сдержанность в проявлении чувств, они флегматично реагируют на многие действия самих хозяев и даже на своих собратьев. Это кошки, которые действительно гуляют сами по себе. Белые пушистые красавицы всячески обращают на себя внимание и часто капризны. Обладательницы светло-коричневого окраса ценят покой и тишину, настоящие домоседки.

Нам сложно представить свою жизнь без присутствия в ней нежных и преданных существ, без их участливого и ласкового мурлыканья. Диапазон издаваемых кошками звуков насчитывает более 60 тональностей. Давно известно, как вибрация их голоса помогает тем, кто подвержен перепадам давления и страдает от приступов мигрени. Конечно, есть люди, чья нервная система не готова к резким звукам, которые издают, например, ориентальные кошки. Но для намеревающихся приобрести не слишком шумного котенка дорога пролегает в питомник абиссинских кошек! Их голос сравнивают с приятными звоночками колокольчика.

В данное время существует более ста пород, выведенных упорным трудом селекционеров, но по-прежнему, остались и те представители кошачьего мира, которые сохранили в себе дикий нрав и повадки, несмотря на одомашнивание и создаваемые условия для их жизни. Интересно такое наблюдение, что чем длиннее шерсть, тем темперамент питомца более спокойный. Но вместе с этим наши маленькие друзья все так же, как и тысячи лет назад продолжают защищать жилища от нашествия грызунов и другой вредной живности.

В отличие от своих домашних сородичей, дворовым кошкам принадлежит намного больше территории, чем пусть самая уютная квартира. Они ведут сложный, но насыщенный событиями образ жизни, передвигаясь по паркам, дворам, охотясь ночью, поэтому так важно уделять много внимания, играя с домашними любимцами. Без должного контакта они могут стать крайне агрессивными. Совместные прогулки, занятия спортом в компании питомцев позволят получить заряд энергии вам и скрепить взаимопонимание с вашими дорогими пушистыми домочадцами!