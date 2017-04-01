Сеялки в Украине от Аграрной Индустриальной Компании

В мире посевные работы актуальны уже на протяжении многих тысячелетий. И если в прошлом эти работы проводились вручную, посредством сита, то в настоящее время труд стал механизированным. Для этого применяют специальную технику – сеялки.

Они представляют собой спецтехнику, предназначенную для посева семян в почву. Но только одной культуры - зерна, хлопка или овощей, например.

Посевная техника, а в частности сеялки успешно внедрилась в сельское хозяйство достаточно давно. Однако, на первых порах они приводились в действие, посредством конной тяги. А в настоящее время они функционируют, благодаря трактору. И если когда-то сеятели самостоятельно распределяли семена по почве – то нужно было обеспечить равномерное разбрасывание по горизонтали. Безусловно, для этого нужно было обладать немалым опытом и сноровкой, и работа была очень ответственная, ведь именно от этого зависел будущий урожай. Далее – после распределения семян, следовало заделывать их в землю. И в этом случае необходимы были ответственность и многолетний опыт, для того, чтобы глубина заделки была равномерной. Однако, ввиду трудоёмкости процесса и низкой продуктивности, ручной способ посева успешно заменился механическим.

Сеялки подразделяются на: универсальные и специальные. Первые предназначены для посева семян различных культур (например, зерновые, масличные, бобовые, травы и прочие). А специальные сеялки (свекловичные, хлопковые, кукурузные, овощные и др.) предназначены для посева семян только одной культуры (свеклы, хлопка, овощей и прочих).

Кроме того, в настоящее время существуют еще, и комбинированные Они оборудованы специальными туковысевающими аппаратами, предназначенные для внесения в грунт минеральных удобрений.

В прошлом сеялки приводились в действие конным и ручным способом, как было указано выше. Однако, в настоящее время они уже не производятся – только тракторные, которые в свою очередь, подразделяются на прицепные и навесные. Каждая сеялка имеет:

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