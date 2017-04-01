Скупка металлолома

Компания «ОМК-Экометалл» предоставляет услуги по приему, переработке и реализации черных металлов всех классов, к которым относятся следующие: лом чугуна, нержавейки, железа, стружки, изделия, бывшие в употреблении и прочие.

Кроме того, в данной компании заняты приобретением объектов под демонтаж и резку самовывозом. К этим объектам относятся заводы, цеха, котельные, сельскохозяйственная техника и прочее. Для того, чтобы сдать металлолом, более оптимально будет применять самовывоз. Ведь в таком случае не придётся долго искать технику для демонтажа, погрузочных работ и перевозки. А здесь имеются свои микроавтобусы, автокраны и прочие.

Благодаря тому, что данная компания в Москве имеет свою личную площадку, то скупка металлолома они могут проводить в больших объемах – начиная от одного килограмма до вагонных норм. Среди их сотрудников есть не только физические, но и юридические лица. Во втором случае, для выполнения работ, связанных со скупкой металлолома, оформляют соответствующие документы.

При этом, металлолом самовывоз в настоящее время очень популярен в Москве и Московской области. В этом случае специальная бригада выезжает на нужное место, которое называет потенциальный заказчик. Далее сотрудники оценивают состояние предлагаемых металлов, выполняют их резку и погружают в автотранспортное средство, на котором и отвозят его. Взвешивают предлагаемый металлолом и б/у изделия в присутствии заказчиков.

Если заказчик вывозит металлолом самостоятельно, то нужно перед этим договориться о встрече. Многие считают, что им нет необходимости в самовывозе. Однако, так будет значительно легче и дешевле. Ведь не придется долго искать спецтехнику для погрузки, разгрузки и перевозки металлов.

Данная компания предлагают для своих потенциальных заказчиков следующие преимущества, по которым и следуют обращаться именно к ним:

Для каждого клиента здесь предоставляют индивидуальный подход;

Взвешивание металлолома и б/у изделий осуществляется посредством сертифицированных весов;

Оценка состояния металлических изделий осуществляется высококачественно со стороны профессионалов.

Помимо этого, купля-продажа изделия осуществляется в полном соответствии с требованиями, установленными законодательством страны. Оплата может проводиться не только наличными, но и банковским переводом.

Узнать стоимость металлолома за 1 тонну можно, связавшись с менеджерами компании.