Какие бургеры следует продегустировать, находясь в Дубае?

Ни для никого не секрет, что, развиваясь стремительными темпами, Дубай открывает все больше и больше ресторанов премиум-класса – их уже около 7,5 тысяч. Таким образом, получается одно заведение на 280 горожан. От этих цифр вдвое отстает даже Нью-Йорк! Но и бургер в Дубае не такой, как везде. Ниже приведен перечень самых интересных и вкусных среди них.

Бургер-небоскреб

Отправляясь на отдых в ОАЭ, продегустируйте бургер Халифа, по своей форме напоминающий знаменитый небоскреб. Это творение принадлежит фантазии египтянина Майкла Мины, который уже давно сумел покорить желудки жителей Лас-Вегаса и Сан-Франциско. Бургер Халифа не приготавливается массово – численность вкуснятины ограничена.

Бутерброд представляет собой два уровня – один побольше, другой поменьше. В первом уровне в булке прячутся американский омар (точнее, его хвост), яичница, говяжья котлетка с трюфельным соусом. Макушка меньшего уровня увенчана котлетой из жареной фуа-гра, а над ней – маринованный огурец.

Бургер-небоскреб – удовольствие не из дешевых – стоит почти 136 американских долларов (или 500 местных денежных единиц – дирхам). Но туры в ОАЭ этого стоят!

Бургер Джон Вагю

Этот бутерброд считается самым эстетичным в Дубае. Он прослоен телячьим беконом, сыром, салатом и уникальным соусом буа-будраном. Вся эта красота находится внутри молочной булочки бриошь. Для особенных гурманов сюда можно добавить пресловутую фуа-гра, трюфельный майонез с сыром бри (из топленого трюфеля).

Интеллигентный бутерброд от Вагю обойдется в 19 американских долларов (или 69 дирхам).

Бургер с верблюжьим мясом

Верблюжатина, конечно, является деликатесом. Вот поэтому-то дубайские рестораторы и взяли на вооружение этот вид мяса, расположив его не в булочке с кунжутом, а в хамире – национальной лепешке. К мясу положен плавленый сыр чеддер, сдобренный фирменным соусом. После опробывания такого бургера туры в ОАЭ приобретают статус гастрономических. Кстати, верблюжья котлетка делается из нежирного мяса.

Верблюжатина в хамире стоит 11 «американцев», что эквивалентно 40 дирхамам.

Бургер по-техасски

Основа бургера по-техасски – рецепт североамериканских ресторанов быстрого обслуживания. По Вашему желанию, туда положат одну или две котлетки. От копченого говяжьего бекона с плавленым американским сыром вкус становится пикантным и необычным.

Блюдо обойдется в 9 долларов – это примерно 35 единиц местных дирхам.

Бургер мини

Этот бутерброд имеет небольшие размеры и очень прост в приготовлении, но отличается превосходным вкусом. Планируя отдых в ОАЭ, можно занести в свой график посещение закусочной SALT, где подают мини-бургеры. Исходя из Ваших предпочтений, в Ваш бутерброд положат одну-две котлетки. Одна такая говяжья котлета весит всего 60 граммов и подается с плавленым сыром, маринованными огурцами и оригинальным соусом. Дополнить удовольствие можно, вкусив картофель фри и лотосный молочный коктейль. Гастрономическое наслаждение Вам обеспечено!

Мини будет стоить от 8 до 12 американских долларов, что в пересчете составит от 30 до 45 дирхам.

Для многих дегустация дубайских бургеров может стать гастрономическим приключением, на что и рассчитывают местные повара и создатели таких шедевров.