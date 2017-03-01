Растения для водоемов из питомника

На даче приятно отдохнуть рядом с красиво оформленным прудом или маленьким водопадом. Растения для пруда подбирают в зависимости от дизайна и площади водоема. Если пруд достаточно большого размера, нет предела для фантазии, можно высаживать большое количество всевозможных растений. Заселяя водоем, необходимо руководствоваться не столько собственным вкусом, сколько определенными правилами: соблюдение поможет создать экологическое равновесие.

Выбор растений для пруда

Растения для водоема подразделяются на следующие категории:

водные;

подводные;

околоводные;

болотные;

оксигенаторы.

Выбирая растения для пруда на даче, необходимо придерживаться единой декоративной идеи. Это позволит создать композицию, которая выделяясь на фоне других элементов ландшафта, в то же время будет с ними гармонировать. Доступная цена в питомнике позволит сделать желанное приобретение любому садоводу, даже начинающему.

Плавающие растения

Само определение плавания предполагает отсутствие крепления к грунту. Находясь на водной поверхности, они живописны, а вместе с этим, защищают водоем от перегрева в летний зной. Они предотвращают воду от цветения, быстро разрастаются, позволяя быстро заполнить площадь пруда. Лишние побеги легко удаляются.

Подводные растения

Водные растения для дачи подводной категории крепятся в грунте. Сверху же формируется видимая часть из листьев и цветов. Известная кувшинка или нимфея – это жемчужина на водоеме. Ее белые или розовые нежные цветы и большие листья не могут оставить безразличными любого человека.

Околоводные растения

Растения околоводной категории предпочитают мелководье. С помощью них делают плавный переход между растениями водоема и сада. Купить можно аир, вахту, рогоз.

Болотные растения

Как ни странно, но болотные растения неприхотливы. Их рассада высаживается возле источников с водой, на клумбах, на солнце и в затененных местах – везде они чувствуют себя комфортно. Посмотрите в каталоге хвощ, незабудки, лютики, ирис - для таких садовых цветов обязательно следует найти место.

Оксигенаторы

Особый вид водных растений – оксигенаторы. Они являются поставщиками кислорода для растений, растущих в водной среде, предотвращают загрязнение и являются «нерестилищем». Возможно, они не имеют большой декоративной ценности, но являются необходимыми.

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