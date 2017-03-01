Сотовый поликарбонат в СПб

Компания «Астропластика» предлагает своим потенциальным покупателям сотовый поликарбонат в Санкт-Петербурге. Здесь предлагается только высококачественная продукция от ведущих отечественных производителей по вполне приемлемым ценам.

Он представляет собой листовой материал, отличающийся объемной структурой. В ней две поверхности объединяются ребрами, срез которых напоминает соты. Отсюда произошло и наименование данной продукции.

Сотовый поликарбонат обладает немалым рядом преимуществ, благодаря которым он и стал столь востребованным в последние годы. К этим преимуществам, в основном, относятся следующие:

Прочность. Благодаря данному преимуществу сотовый поликарбонат надежно защищен от деформации, заломов, разрушеий. В основном, это связано с их рёбрами, повышающих жесткость листов, без утяжеления.

Легкость. Зарубежные разработчики данного материала изготавливали его в качестве оптимальной альтернативы стеклу. Тем более, благодаря более легкому весу (в десятки раз), их можно без особых усилий применять для обустройства теплиц, например.

Сотовый поликарбонат нередко сравнивают со стеклом. И всегда сравнение бывает в пользу карбоната. Ведь он намного прочнее и устойчивее к механическим воздействиям, нагрузкам в сотни раз. Кроме того, он значительно практичнее и безопаснее стекла. Ведь в отличие от него, в случае ударов, он не будет разлетаться на мелкие осколки. Поэтому сотовый поликарбонат и устанавливают на уличных павильонах, игровых площадках, террасах и прочих.

Сотовый поликарбонат цена которого вполне доступная в СПб, бывает цветным и прозрачным.

Прозрачный вариант наиболее оптимальный, поскольку является прекрасной альтернативой стеклу в архитектуре, строительстве, сельском хозяйстве. Кроме того, он обеспечивает наиболее качественную теплоизоляцию, чем обычное стекло.

Цветной вариант сотового поликарбоната в нашей компании предоставлен в шести основных оттенках. Их, в основном, применяют для декоративного остекления террас, уличных павильонов, а также, торговых и развлекательных центрах.