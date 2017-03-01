Польза увлажнителей воздуха

Свежий воздух необходим всем. Ведь он является залогом здоровья и хорошего настроения. Однако, через форточки в помещение могут поступать и некоторые вредные вещества с пылью и газами. Особенно это актуально для мегаполисов. А в деревнях, например, проветривание таким образом вполне допустимо.

А в городских условиях для эффективной очистки воздуха и дополнительного обеспечения влаги, многие приобретают увлажнители воздуха. Они вовсе не являются новинками на рынках, но востребованными стали сравнительно недавно.

По мнению многих потребителей и врачей, увлажнители воздуха являются очень полезными. Ведь сухость окруажающей среды негативно влияет на организм человека. Они очень полезны для здоровья детей. Ведь от сухости воздуха вырабатывается большое потоотделение и сгущается кровь. Более того, это может привести и к сухости слизистых носа, гортани, что в свою очередь, может вызывать определенные очень серьёзные заболевания, такие, как отит, бронхит, гайморит, пневмония и прочие.

Кроме того,увлажнители воздуха обладают ещё некоторыми значимыми преимуществами, к которым относятся следующие:

Минимизируют вероятность возникновения астмы и ринита, а также выше названных заболеваний;

В случае недостаточной влажности воздуха в помещении, может возникнуть сухость кожи, шелушение, раздражение, и в результате рано появятся морщины;

Увлажнитель воздуха поддерживает иммунную систему и оберегает организм от возможного обезвоживания;

Излишняя сухость воздуха снижает внимание и быстро вызывает усталость;

Кроме того, увлажнитель воздуха поможет продлить срок годности деревянной мебели, в том числе и дверей и окон, склонных к рассыханию и деформированию при отсутствии достаточной влажности;

Для комнатных растений увлажнитель воздуха также необходим, поскольку позволяет им хорошо себя чувствовать и нормально расти.

По мнению специалистов, увлажнитель воздуха полезен и для глаз, решая проблему с их сухостью. Благодаря данному прибору, нет необходимости в дополнительном увлажнении слизистых глаз, чтобы избавиться от покраснения и зуда.