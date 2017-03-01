Особенности перевода документов в бюро переводов Атлант

Наше бюро переводов занимается переводом любых документов и текстов. При этом они оформляются в полном соответствии с оригиналом. Переведенные документы имеют также идентичность с оригинальным форматированием текста, графиками, таблицами и другими изображениями.

Наши сотрудники имеют высшее лингвистическое образование и большой опыт переводческой работы. Это позволяет осуществлять качественный перевод, а также профессионально выполнять его корректирование и редактирование.

Мы занимаемся переводом всех видов документов, в том числе, юридических. Наши специалисты легко справятся с переводом свидетельств о браке, паспортов и дипломов об образовании. Также мы гарантируем качественный нотариально заверенный перевод всех документов иностранных граждан, в частности, водительского удостоверения и загранпаспорта. Наши специалисты работают со всеми известными языками мира.

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Редакторы бюро переводов выполняют тщательную проверку текста, что позволяет исключить грамматические, пунктуационные и орфографические ошибки, а также ошибки в терминологии и правописании. Таким образом, перевод документов будет всегда сделан безукоризненно и профессионально.

При работе с официальными документами мы предлагаем дополнительно услуги по оформлению апостиля, нотариального заверения или заверения присяжного переводчика. Кроме того, наша компания гарантирует полное соблюдение конфиденциальности.

У нас работают специалисты разного профиля, которые заняты определенным видом деятельности. Например, переводчики занимаются непосредственно переводом текста. Корректоры выполняют проверку на соответствие перевода оригиналу и исправляют ошибки. Специальный редактор, являющийся носителем языка, может по желанию клиента отредактировать перевод документа на иностранный язык.

Мы гарантируем всегда высокие результаты и строго в установленный срок. Обычно перевод документов занимает не более 2-х дней с момента оформления заказа. При необходимости на индивидуальных условиях может быть выполнен и срочный перевод, который выполняется непосредственно в день подачи заявки.

Стоимость наших услуг невысока, поэтому спрос на них всегда остается очень большим. При этом мы предоставляем скидки, который делают заказ перевода еще более выгодным. Наши офисы расположены во многих районах города, поэтому качественный нотариальный перевод документов может заказать каждый.