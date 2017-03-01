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Мультиварки Cuckoo

Вчера, 01:02 Это интересно
Мультиварки Cuckoo

Не так давно мультиварки заняли лидирующие позиции среди бытовой кухонной техники. Одними из наиболее популярных являются мультиварки cuckoo, обладающие огромным потенциалом и набором дополнительных функций.

Мультиварку от этого корейского производителя многие потребители называют кукушкой. Она отличается компактными размерами, легким весом и функциями индукционного нагрева и подогрева.

Мультиварка Cuckoo 1051 оптимально объединяет в себе функции сразу нескольких кухонных агрегатов: скороварки, духовки, рисоварки, микроволновки и прочих. Благодаря данному оборудованию, можно быстро приготовить полезные блюда под низким или высоким давлением с температурой, в диапазоне от пятидесяти до ста двадцати градусов.

Если Куку сравнивать с мультиварками от других брендов, то можно заметить, что они всегда идут на шаг впереди. Это, безусловно, связано с немалым рядом их преимуществ, к которым относятся следующие:

  • Индукционный нагреватель. Можно сказать, что данное преимущество является самым главным. Именно благодаря ему становиться возможным преобразовывать электричество в тепло и распространять его, бесконтактным способом. Иначе говоря, КПД здесь очень высокий, и поэтому – готовить в мультиварке Куку очень финансово выгодно. Многие пользователи утверждают, что приготовление многих блюд не занимает более часа.
  • Процессорное управление. Благодаря данному преимуществу, обеспечивается щадящий режим приготовления блюд. И не имеет особого значения, какое давление и уровень температуры используют. Процессор сам контролирует оптимальный уровень данных показателей. Поэтому блюда сохраняют много витаминов и полезных микроэлементов. А благодаря наличию антипригарной чаши, становится возможным готовить и без масла, жира или воды.
  • Скорость приготовления. С данной мультиваркой от корейского производителя, блюда готовятся значительно быстрее. Это связано с такими характеристиками агрегата, как энергосбережение, особая конструкция чаши, высокое давление и прочие.
  • Автономность готовки. Мультиварка Cuckoo практически является самостоятельным устройством. Пользователь в скором времени забудет о том, как раньше долго стоял у плиты, помешивал еду, чтобы она не пригорела, и подливал масла или воды. Не понадобится больше следить ни за временем, ни за температурой. Достаточно будет только положить ингредиенты компоненты блюда и заняться другими делами.