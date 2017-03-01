Мультиварки Cuckoo

Не так давно мультиварки заняли лидирующие позиции среди бытовой кухонной техники. Одними из наиболее популярных являются мультиварки cuckoo, обладающие огромным потенциалом и набором дополнительных функций.

Мультиварку от этого корейского производителя многие потребители называют кукушкой. Она отличается компактными размерами, легким весом и функциями индукционного нагрева и подогрева.

Мультиварка Cuckoo 1051 оптимально объединяет в себе функции сразу нескольких кухонных агрегатов: скороварки, духовки, рисоварки, микроволновки и прочих. Благодаря данному оборудованию, можно быстро приготовить полезные блюда под низким или высоким давлением с температурой, в диапазоне от пятидесяти до ста двадцати градусов.

Если Куку сравнивать с мультиварками от других брендов, то можно заметить, что они всегда идут на шаг впереди. Это, безусловно, связано с немалым рядом их преимуществ, к которым относятся следующие: