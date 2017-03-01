Гранитные комплексы от Гранит Премиум

Потеря близкого человека является серьезным испытанием для каждого гражданина не только Украины, но и во всём мире. И всем хочется проводить их в последний путь с почестями, и поставить им роскошный мемориальный монумент. Эти архитектурные сооружения иначе называют и «гранитные комплексы», поскольку они представляют собой очень сложную скульптурную композицию.

Мемориальный Комплекс состоит из следующих элементов - надгробие, памятник, прилегающую территорию. Поэтому и заказывать их нужно только у квалифицированных специалистов. Стоимость данных скульптур зависит непосредственно от сложности изделия.

Например, в Украине успешно функционирует компания «Гранит-премиум», которая специализируются на создании памятников, надгробий и целых мемориальных комплексов. Здесь каждый желающий сможет заказать изготовление и доставку в Киев и другие города Украины, в том числе и в некоторые страны ближнего зарубежья.

Мемориальные гранитные комплексы в данной компании создаются с учетом всех индивидуальных предпочтений потенциальных заказчиков. В первую очередь они прорабатывают концепцию и дизайнерский проект. Далее - выбирают камни (мрамор, гранит) и их цвет.

Гранит является наиболее износоустойчивым камнем, обладающим долгим сроком службы. После согласования окончательного внешнего вида и конструкции мемориального комплекса, опытные специалисты берутся за изготовление деталей. После гравировки изображений части конструкции объединяются в одну. В конечном результате получается настоящее произведение искусства.

Стоит отметить, что в данной компании изготавливаются ритуальные скульптуры вовсе не за несколько дней – не меньше двух месяцев, поскольку они ориентированы на высокий уровень качества. Предоставляемые здесь мемориальные памятники увековечат память о дорогих людях.

На предлагаемые гранитные комплексы в данной компании устанавливается гарантия сроком на десять лет. Хотя они простоят более ста лет. Кроме того, здесь предоставляются услуги монтажника, который установит мемориал на кладбищах в Киеве и других городах в Украине.