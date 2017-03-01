Шторы-плиссе

В настоящее время далеко не все владельцы жилых или рабочих помещений предпочитают вывешивать на окна тканые шторы, занавески и прочие. Наиболее актуальным решением для них являются жалюзи плиссе, например. Данный способ декора окон является современным, практичным и аккуратным. Кроме того, он очень эстетичный, придающий интерьеру оригинальный и завершенный внешний вид. Кроме того, они обеспечивают защиту от прямых солнечных лучей и безусловно, от посторонних. Поэтому неудивительно то, что шторы плиссе на пластиковые окна пользуются повышенным спросом в Европейских странах.

Основным преимуществом данной разновидности штор, по сравнению со своими остальными аналогами состоит в том, что их можно устанавливать на пластиковые окна любых конфигураций – не только на классических прямоугольных, но и на арочных, например. В том числе и на мансардные окна, которые устанавливаются под наклоном.

Конструкция жалюзи плиссе представляет собой несколько ламелей. И как известно многим, слово plissé, в переводе с французского означает складочки.

Шторы-плиссе устанавливаются на пластиковые окна. В зависимости от следующих факторов:

на оконных конструкциях сложных форм, оптимальным решением будет установка их на оконных створках. В таком случае шторки хорошо закрепятся, и при открывании, не будет никаких препятствий свету и воздуху.

препятствий на высоких и широких окнах оптимальнее будет закрепить шторки-плиссе над окном. Для этого необходимо установить карниз, и на нём закрепить шторы – так будет очень надёжно.

шторы-плиссе можно устанавливать и снизу окна. В этом случае оформление будет очень необычным и оригинальным, особенно если необходима мелкая складка. Но мало кто из потребителей предпочитают устанавливать таким образом, поскольку плиссе занимают подоконник.

Шторы плиссе на пластиковые окнамогут управляться различными способами, к которым относятся следующие:

управление при помощи ручки;

при помощи шнура или цепочки;

при помощи пульта.

Всё зависит от условий применения. При установке плиссе непосредственно на створку окна, то оптимальнее будет управлять ручкой. На мансардных или потолочных оконных конструкциях можно управлять особым стержнем.