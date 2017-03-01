Вывоз строительного мусора

Проведение строительных мероприятий сопряжено всегда с возникновением и накоплением различного хлама. Образующийся мусор загромождает свободные площади строительного участка. Для самостоятельного вывоза мусора необходимо много времени и сил. Удобнее всего, когда уборочными работами занимаются профессионалы из клининговых служб. Поэтому, опытные застройщики сразу перед началом строительства заключают с ними договор на вывоз мусора и тем самым обеспечивают максимальную безопасность и комфортное ведение строительных работ. Освобожденная от мусора площадка позволяет передвигаться транспорту, технике и обеспечивает сохранение прежних экологических показателей. Уборочные работы, проводимые профессионалами, освобождает застройщика от проблем по обиванию порогов для оформления разрешающих документов.



В клининговых компаниях все необходимые лицензии имеются. Также в их распоряжении находится современная техника для быстрой и эффективной работы. В автопарках таких служб присутствуют совершенные модели мусороуборочных машин и удобного инвентаря для проведения уборочных мероприятий. Уборочная техника с модульными системами максимально облегчает погрузочно-разгрузочные операции. Умные механизмы, встроенные в бункеровозы, способны с легкостью поднять заполненные контейнеры, вес которых достигает несколько тонн.



Для регулярного сбора мусора на стройке устанавливают накопительные бункера. Объем их подбирается в зависимости от масштаба строительства. Эти резервуары являются прочными и безопасными емкостями. Бункера-накопители поглощают ежедневно остатки материалов, помогая соблюдать на объекте порядок и чистоту.



Для небольших строек достаточно бывает контейнера на 8 кубов. Крупное строительство требует больших мусоросборщиков. Размер бункера оговаривается на этапе заключения договора. Необходимую емкость можно арендовать в той компании, которая оказывает услуги вывоза строительного мусора. При оформлении контракта также прописывается периодичность вывоза мусора с участка строительства. Обычно это случается два раза в неделю.



Собранный мусор должен быть утилизирован. Заполненные контейнеры вывозятся на полигон, где и производится процедура захоронения или сжигания строительных отходов. Причем, использование новых технологий ликвидации мусора позволяют соблюдать полную санитарию.