Экологические преимущества бруса

Дома из дерева строятся все чаще. Многие экологи, не разобравшись, говорят об уничтожении леса. Хотя на самом деле это не так. Для заготовки материалов используются сухостои, подлежащие вырубке. Ведь если разрезать на доски еще живые деревья, они будут деформироваться при высыхании. Поэтому можно считать вполне экологически чистым и безопасным материалом брус 200 на 200, представленный тут. Именно поэтому он пользуется такой популярностью.

Особенности домов из бруса

При возведении зданий из этого материала не используются какие-либо опасные добавки. Вся конструкция абсолютно экологически чистая и безопасная для окружающей среды. Поскольку дом из бруса не нуждается даже в бетонном фундаменте, он минимально влияет на состояние почвы под ним и делает ее доступной для проживания разнообразных организмов.

Среди других преимуществ этого материала можно выделить следующие: Отсутствие вредных испарений. Брус не содержит формальдегид и другие опасные вещества. Возможная пропитка инсектицидами и фунгицидами не распространяется за пределы конструкции. Экологически чистое производство. Для того чтобы сделать брус, достаточно лесопилки и электрических станков для обработки дерева. При производстве не выделяются опасные для окружающей среды газы и жидкости. Простота утилизации. Когда брус прекращает выполнять свою функцию, его можно использовать как обычную древесину – для черновых конструкций, растопки печей и многих других целей.

Кроме того, этот материал абсолютно безвреден для здоровья человека. В деревянных домах создается уникальный микроклимат, благотворно влияющий на основные системы организма. Поэтому многие стремятся купить этот материал. Если нужен брус в СПб, перейдите на URL.