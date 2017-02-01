Шатры и тенты для дачи

Шатры и тенты для дачи представляют собой комфортную конструкцию, предназначенную для защиты определённой части дачного или приусадебного участка от жаркого солнца или дождя. Кроме того, помимо своей основной функции, садовые шатры выполняют и ещё одну – эстетическую.

В настоящее время многие потребители путают эти два значения слов тент и шатер. Они отличаются друг от друга. Тент представляет собой навес для защиты от палящего солнца или осадков. А шатёр – это временная постройка, обтянутая материалом – брезентом, тканью или полиэтиленом, например. В последнее время наиболее актуальным материалом для садовых шатров и тентов является ПВХ. Их применяют, не только в качестве укрытия, но и временного жилья.

Тенты и шатры для дачи имеют немало разновидностей. Например, по типу каркаса они подразделяются на деревянные и металлические. А по конфигурации – квадратные, прямоугольные, круглые, многогранные. Более того, шатры для дачи могут быть прозрачными и непрозрачными.

К основным разновидностям относятся следующие:

Туристические тенты-шатры. Они предназначены для походов, пикников и прочих вылазок на природу. Они отличаются компактными размерами и легким весом. Покрытие представляет собой водонепроницаемый материал.

Летние шатры. Их можно устанавливать на дачном или приусадебном участке, вместо беседок. Ведь в отличие от них, шатры легко и быстро сооружаются и стоят гораздо дешевле.

Специальные тенты и шатры. Они применяются для определённого назначения: например, для переносной кухни, душа и прочего.

Выбирать тент необходимо, учитывая их прямое назначение. Если планируется приобретать шатер для защиты от солнца – то рекомендуется приобретать тканый. А от атмосферных осадков рекомендуется – из водонепроницаемых материалов.

Шатры и тенты для дачи продаются и доставляются только в разобранном виде. Они состоят из трубок для каркаса, и поэтому собираются быстро, отличаются, компактностью, прочностью и лёгкостью и удобством в транспортировке и хранении.

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