Поддержка сайтов от Macte

На сайте http://macte.pro/support/ представлена компания, которая оказывает профессиональные услуги по поддержке сайтов.

В данной компании поддержка сайтов включает в себя семь основных этапов, которые важно не только знать, но и соблюдать тем кто относится к своему проекту со всей серьезностью и ответственностью.