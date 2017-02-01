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Поддержка сайтов от Macte
На сайте http://macte.pro/support/ представлена компания, которая оказывает профессиональные услуги по поддержке сайтов.
В данной компании поддержка сайтов включает в себя семь основных этапов, которые важно не только знать, но и соблюдать тем кто относится к своему проекту со всей серьезностью и ответственностью.
- Подготовка проекта. В начале проводится ряд действий по подготовке, чтобы постараться понять, насколько проект уже соответствует установленным стандартам программы качества, а также, выявить наличие проблем, связанных с производительностью, безопасностью и прочим.
- Дублирование проекта на сервере разработки. Ведь техподдержка сайтов не только является поддержанием его работоспособности, но и развитие функционала. Все возможные изменения в рамках поставленных задач не должны быть выполнены на боевой версии сайтов и оказывать воздействие на его работоспособность. Особенно, если это какой-нибудь бизнес-проект. Первоначально копия проекта разворачивается на их dev-сервере. А заказчикам предоставляется доступ к нему.
- Настройка контроля версий. Любое малейшее изменение на сайте, даже если это относится к строчке кода, фиксируются при поддержке сайта в системе контроля версий. При этом, эти версии привязаны к задаче и сотруднику, ответственному за ее выполнение. И тем самым, полная история изменений и их причин сохраняется. К этим причинам относятся решение задач. Ещё одним преимуществом является то, что это относится к дополнительному бекапу.
- Настройка систем мониторинга. Поддержка сайтов подразумевает контроль основных параметров каждую минуту. В базе это относится к доступности проекта, входящий и исходящий трафик, оперативная память, нагрузка на процессоры и прочее. Если эти параметры имеют повешенные показатели, то незамедлительно отправляется уведомление каждому участнику проекта для того, чтобы они приняли оперативные меры, посредством электронного письма или смс-сообщений.
- Настройка резервного сервера. Если проект требует отказоустойчивость и посещаемость сайта повышенная, то специалисты данной компании предлагают настройку кластеризации системы.
- Формирование чек-листа технического аудита. Специалисты данной компании проводят ещё и плановые проверки., для того, чтобы поддерживать систему в рабочем состоянии. Если заказчик пожелает, то они смогут выслать ему примеры чек-листов для их проекта.
- Доступ в систему поддержки.