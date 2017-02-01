Всероссийская система Эра-Глонасс

В соответствии с новым законом Российской Федерации, принятым первого января 2017 года, каждый автомобиль, который произведен в России, или импортирован из заграницы, должен будет, имеет специальное оборудование Эра-Глонасс. Которое, если произойдет дорожно-транспортное происшествие, в считанные секунды передаст координаты местности, в которой произошло это происшествие.

Помимо этого, если водителю понадобится помощь - он сможет сам связаться с диспетчером, с помощью нажатия на кнопку «SOS». Более подробную информацию о системе, можно получить на сайте http://moj-vnedorozhnik.ru/v-pomoshch-voditelyu/sistema-era-glonass-chto-eto-i-kak-rabotaet. Производители данного оборудования, а также инициаторы этого законопроекта пребывают в полной уверенности, что данная система Эра-глонасс поможет избежать аварий на дорогах, обеспечить полную безопасность движения и значительно снизить уровень летальных исходов.

В первую очередь нужно обратить внимание на то, каким образом возникла эта система. Первые разработчики даже подумать не могли о том, что спустя годы данную систему Эра-Глонасс будут применять практически на всех автомобилях. Началось это в 2000 году, и только по прошествии десяти лет и начались разговоры о том, стоит ли использовать данное оборудование.

Инициаторы законопроекта утверждали, что больше половины людей, которые получили серьезные травмы при ДТП, могли бы этого избежать, если бы врачи прибыли гораздо быстрее. Безусловно, реализация подобного проекта требовало огромных сумм денег. Государство взяло его полностью на себя. В среднем, в 2015 году Российская Федерация вложила более четырех миллиардов рублей. Однако на этом не заканчивается, поскольку для поддержания работоспособности данной системы необходимо ежегодно вкладывать. Это будет около полутора миллиарда рублей в год.

И на сегодняшний день каждые новые машины в Российской Федерации должны быть обустроены системой Эра ГЛОНАСС. А каким образом работает данное оборудование? Вызов осуществляется автоматически, независимо от того, пожелает ли водитель. Датчики реагируют сразу же, при малейшем столкновении с другим транспортным средством или при переворачивании. А сама система автоматически определяет, где произошло данное происшествие и фиксирует этот факт.