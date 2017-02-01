Что нужно хорошей хозяйке на кухне?

В настоящее время кухонная техника пользуется всё большей актуальностью и популярностью. С каждым годом она всё больше модернизируется и совершенствуется, и не перестает удивлять своей многофункциональностью, благодаря которым труд домохозяйки значительно облегчился. А также, время, необходимое на приготовление пищи, существенно экономится.

Лидирующее место среди кухонной техники, как и на протяжении многих лет, занимают миксеры и блендеры. В настоящее время ассортимент кухонных миксеров настолько богатый, что многим потребителям становится сложно приобрести оптимальный агрегат. На какую работу должен выполнять миксер? На что он способен?

Всем с детства известно о том, что миксер предназначен для взбивания и смешивания. Благодаря данной функции, он легко и без особых усилий превращает продукты в однородную массу. Наиболее актуально миксер применяется при изготовлении крема, майонеза, жидкого теста, омлета, а также, с его помощью разбивают не только яичные белки, но и мороженое.

Также многимизвестно о том, что миксер бывает двух разновидностей: ручной и стационарный.

Ручной миксер представляет собой компактное устройство. При его использовании, держат на весу. Благодаря применению специальных насадок, предоставляется возможность быстро справляться со своими функциями.

Ручной миксер обладает удобной конструкцией, и поэтому работать с ним не требует никаких усилий - он прекрасно взбивает сливки, крем, яйца, мороженое. ручной миксер может быть электрическим или работающий от аккумулятора. Второй вариант удобен, при выполнении и сложных работ на кухне.

Стационарный миксер - это тот, который не держат в руках. Он стоит на специальной подставке с чашей. Благодаря им, можно например, замесить крутое тесто. Некоторые модели стационарных миксеров способны даже заменить кухонный комбайн. Для этого нужно установить специальные насадки. А чашки могут быть выполнены из различных материалов – металла, пластика или стекла.

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