Курсы котировки валют

В настоящее время, практически каждый цивилизованный житель в нашей стране (за исключением малолетних и пенсионеров) зайдя в интернет, в первую очередь не открывают свою электронную почту или социальные сети. Они предпочитают узнать информацию о текущем курсе иностранных валют. Ведь именно от этих курсов, которые к сожалению, на сегодняшний день не являются стабильными, и зависит цена на импортных товары и другие факторы.

Например, на сайте http://форум-трейдеров.рф/chart-online.php можно подробно ознакомиться с официальными курсами и текущих котировок валют и нефти. Здесь предоставлены даже таблицы и графики. Хотя, некоторые неспециалисты могут и не понять.

Однако, в последнее время на разных сайтах предоставлны совершенно иные значения. А с чем же это связано?

Помимо курса иностранных валют, могут различаться и котировки нефти. Это связано с немалым количеством причин. В первую очередь, необходимо уточнить, предоставляет ли определённый сайт информацию в режиме онлайн. Если, например, имеются задержки, даже в пятнадцать минут, то значения котировок могут не совпадать. А на указанном выше сайте они точные и предоставляются с полной точностью.

Кроме того, на указанном сайте можно наблюдать котировки валют и нефти в режиме онлайн круглые сутки, даже если в это время на валютной бирже не осцществляются торги. А вот, когда эти торги начинаются, то практически, на всех сайтах значения котировок становятся идентичными.

Ещё одна причина, по которой курсы котировки валют или нефти могут отличаться между собой на соответствующих сайтах – это то, что значения могут быть показаны по курсу до заключения контракта на покупку на торгах, и после. Поэтому, на одном сайте указываются цены предыдущего заключённого контракта (например, в декабре), а другой сайт уже обновил данные контракта (например, в марте).

Можно прийти к выводу о том, что котировки иностранных валют и нефти могут различаться на разных сайтах в зависимости от некоторых причин, к которым относятся, например, следующие:

Задержка получения данных;

Трансляция не ведётся своевременно;

Источники данных у каждого сайта свои;

Контракты на валютных биржах различаются;

Сбои в системе.

Выше было написано о том, что на указанном сайте имеются и графики с таблицами. Вот они на многих специализированных сайтах бывают идентичными, даже если цифры отличаются.